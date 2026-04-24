ремонт дорог

Ключевые моменты:

  • 24 апреля в Одессе запланированы дорожные ремонты на ряде улиц.
  • Работы пройдут как на проезжей части, так и на тротуарах.
  • Возможны ограничения движения транспорта и неудобства для пешеходов.
  • Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов.

По информации мэрии города, сегодня коммунальщики проводят работы по следующим адресам:

  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • ул. Церковная;
  • ул. Одария;
  • просп. Небесной Сотни;
  • междворовой проезд ул. Алексея Вадатурского, № 67, 69, 71;
  • ул. Ризовская (тротуар от ул. Раскидайловской до ул. Тараса Кузьмина);
  • просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
  • ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
  • ул. Пантелеймоновская;
  • ул. Инглези;
  • ул. Среднефонтанская;
  • ул. Южная (тротуар от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского, нечетная сторона);
  • ул. Дюковская (тротуар от ул. Тараса Кузьмина, 32 до ул. Дюковской, 6);
  • ул. Михаила Комарова;
  • ул. Святослава Рихтера (от «ПриватБанка» до Ивановского путепровода).

Горожанам напоминают: будьте максимально внимательны, соблюдайте требования дорожных знаков и старайтесь заранее планировать поездки, чтобы избежать заторов.

Ранее в Одессе был замечен провал на одном из оживленных участков Люстдорфской дороги.

