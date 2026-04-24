По информации мэрии города, сегодня коммунальщики проводят работы по следующим адресам:
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
- ул. Церковная;
- ул. Одария;
- просп. Небесной Сотни;
- междворовой проезд ул. Алексея Вадатурского, № 67, 69, 71;
- ул. Ризовская (тротуар от ул. Раскидайловской до ул. Тараса Кузьмина);
- просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
- ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
- ул. Пантелеймоновская;
- ул. Инглези;
- ул. Среднефонтанская;
- ул. Южная (тротуар от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского, нечетная сторона);
- ул. Дюковская (тротуар от ул. Тараса Кузьмина, 32 до ул. Дюковской, 6);
- ул. Михаила Комарова;
- ул. Святослава Рихтера (от «ПриватБанка» до Ивановского путепровода).
Горожанам напоминают: будьте максимально внимательны, соблюдайте требования дорожных знаков и старайтесь заранее планировать поездки, чтобы избежать заторов.
