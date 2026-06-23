Ключевые моменты:
- Трагедия случилась вечером 21 июня. Лежащего возле многоэтажки ребенка заметила соседка и вызвала скорую с полицией.
- Мать мальчика открыла окно настежь, чтобы проветрить комнату, пока сын спал.
- Полиция открыла уголовное производство.
По предварительным данным полиции, мальчик находился дома с матерью. Женщина рассказала, что сын спал, и она решила проветрить его комнату, открыв окно настежь. Через какое-то время ребенок выпал наружу. Медики госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами разной степени тяжести.
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Следователи Измаильского отдела полиции начали досудебное расследование по ст. 166 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все детали случившегося.
Важное напоминание для родителей
Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть предельно внимательными. Открытые настежь окна в многоэтажках – огромная опасность для детей. Не оставляйте малышей без присмотра в комнате с открытыми окнами и по возможности установите на рамы специальные замки-блокираторы или ограничители. В случае любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номерам 102, 103 или 112.
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