Ключевые моменты:

В Хаджибейском районе Одессы задержали пятерых молодых людей, которые организовали лабораторию по производству психотропа «Альфа-PVP».

Произведённый наркотик фасовали, продавали через Telegram и даже отправляли за границу, маскируя как детские вещи.

Правоохранители изъяли более 15 кг психотропов и оборудование. Всем подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

В Одессе задержали группу, которая производила и продавала психотропы

Об успешной операции правоохранителей сообщили пресс-службы Одесской областной полиции и прокуратуры.

По предоставленной информации, группа из трёх молодых мужчин и двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, оборудовала полноценную нарколабораторию в арендованном частном доме в Хаджибейском районе Одессы. Они изготавливали психотропное вещество Альфа-PVP — одно из самых опасных среди современных наркотиков.

Мужчины отвечали за производство: закупили необходимое оборудование, прекурсоры и реактивы. Девушки занимались сбытом. Наркотик фасовали партиями, прятали в детские вещи и игрушки и продавали через Telegram-каналы, используя закладки, чат-боты и сервисы доставки.

Продукцию распространяли не только в Одессе, но и по всей Украине, а также отправляли в Молдову. Оплату получали на банковские карты и электронные кошельки, с которых переводили деньги в криптовалюту.

Во время обысков полиция изъяла:

более 10 кг кристаллического и 5 кг жидкого Альфа-PVP,

около 1 кг каннабиса,

250 литров прекурсоров,

оборудование для производства психотропов.

На «черном рынке» стоимость этой партии — более 23 миллионов гривен.

Всем участникам группы объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса — за изготовление и сбыт особо опасных наркотиков, контрабанду и организацию нарколаборатории.

Трое мужчин уже взяты под стражу без права на залог. В отношении двух девушек вопрос об избрании меры пресечения ещё решается.

