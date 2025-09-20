Ключевые моменты:
- В Хаджибейском районе Одессы задержали пятерых молодых людей, которые организовали лабораторию по производству психотропа «Альфа-PVP».
- Произведённый наркотик фасовали, продавали через Telegram и даже отправляли за границу, маскируя как детские вещи.
- Правоохранители изъяли более 15 кг психотропов и оборудование. Всем подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.
В Одессе задержали группу, которая производила и продавала психотропы
Об успешной операции правоохранителей сообщили пресс-службы Одесской областной полиции и прокуратуры.
По предоставленной информации, группа из трёх молодых мужчин и двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, оборудовала полноценную нарколабораторию в арендованном частном доме в Хаджибейском районе Одессы. Они изготавливали психотропное вещество Альфа-PVP — одно из самых опасных среди современных наркотиков.
Мужчины отвечали за производство: закупили необходимое оборудование, прекурсоры и реактивы. Девушки занимались сбытом. Наркотик фасовали партиями, прятали в детские вещи и игрушки и продавали через Telegram-каналы, используя закладки, чат-боты и сервисы доставки.
Продукцию распространяли не только в Одессе, но и по всей Украине, а также отправляли в Молдову. Оплату получали на банковские карты и электронные кошельки, с которых переводили деньги в криптовалюту.
Во время обысков полиция изъяла:
- более 10 кг кристаллического и 5 кг жидкого Альфа-PVP,
- около 1 кг каннабиса,
- 250 литров прекурсоров,
- оборудование для производства психотропов.
На «черном рынке» стоимость этой партии — более 23 миллионов гривен.
Всем участникам группы объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса — за изготовление и сбыт особо опасных наркотиков, контрабанду и организацию нарколаборатории.
Трое мужчин уже взяты под стражу без права на залог. В отношении двух девушек вопрос об избрании меры пресечения ещё решается.
