Ключевые моменты:

Голландские волонтеры передали в Одессу модернизированный спортивный самолет Як‑52 для ПВО города.

Самолет получит имя «Константин Оборин» в память о погибшем руководителе Одесского аэроклуба.

Як‑52 используется одесскими пилотами для перехвата разведывательных и ударных дронов.

На счету эскадрильи более 60 пораженных воздушных целей; управление самолетом требует высокого мастерства и слаженной работы экипажа.

Как пишет нидерландское авиационное издание Scramble, недавно голландская благотворительная организация Protect Ukraine приобрела в Великобритании спортивный самолет Як-52, чтобы помочь защитить небо над Одессой. Самолет, купленный у компании Wilco Aviation Limited за 78 тысяч евро, волонтеры доставили в Украину через Нидерланды в конце октября этого года.

Перед передачей самолет модернизировали – у него есть ряд отличий от заводской комплектации, отмечают в издании. В частности, самолет оснастили новым двигателем с наддувом мощностью 400 лошадиных сил, обновили систему зажигания, заменили проводку и инверторные системы на легкие генераторные и усовершенствовали конструкцию сливного отверстия нижнего цилиндра для стабильной работы двигателя.

Изначально на фюзеляже сохранили опознавательные знаки советского образца, однако в составе одесской эскадрильи его перекрасят в камуфляжную окраску. Самолет получит имя «Константин Оборин» в память о руководителе Одесского аэроклуба, погибшем при выполнении боевого задания 18 июля 2025 года.

Стоит отметить, что одесситы стали одними из первых, кто адаптировал спортивные самолеты для борьбы с вражескими беспилотниками – сначала старые советские машины использовали против разведывательных дронов противника, а затем – и для перехвата ударных «шахедов». К лету этого года в активе пилотов эскадрильи было свыше 60 пораженных воздушных целей.

При этом, как отмечают в сообществе волонтеров, применение легких самолетов для борьбы с дронами – весьма рискованная операция, требующая высокой квалификации наших пилотов, которые выполняют маневры на пределе возможностей техники (например, выводят из строя вражеские беспилотники при помощи тарана правой или левой консолью крыла самолета). И именно мастерство летчиков и слаженная работа команды позволяют достигать таких результатов.

Фото: Wilco Aviation Limited