Ключевые моменты:

Константин Оборин прошел Афганистан, спасал пленных, развивал парашютный спорт и до последнего дня воевал за Украину;

Для друзей и побратимов он был не просто военным – он стал живым символом стойкости, света и действия.

Досье «ОЖ»

Константин Оборин был не просто военным – он был символом мужества, преданности и человечности. В свои 63 года, с позывным «Камикадзе», он продолжал выполнять боевые задания, защищая украинское небо до последнего дня.

Его жизненный путь:

ветеран войны в Афганистане;

основатель авиаклуба «Одесса», где помогал ветеранам через парашютный спорт и реабилитационные программы;

в 2014 году спас 29 украинских военных из плена;

в 2022 году выполнил последнюю волю своего ученика – Героя Украины Владислава Бувалкина – развеял его прах над Одессой;

награжден орденом Григория Маразли III степени за заслуги перед городом и страной.

Екатерина Ножевникова, основательница БФ «Корпорация монстров»: Каждый год он ездил в Киев, чтобы получить разрешение продолжать защиту страны. Когда сотни тысяч молодых «мужчин» прячутся по домам… «Катя, я знаю, вы очень дружили, поэтому звоню тебе. Должна знать. Костя погиб». Мир остановился. Мне казалось, что я уже привыкла к смерти вокруг. Но выяснилось, что это не о нем. Хотелось кричать, бежать, ехать куда-нибудь, чтобы изменить ход событий. Но изменить уже ничего невозможно. Это Человек-легенда – сказал мне мой другой друг, который несколько дней назад увидел Костю у нас, когда он забирал автомобили, собираясь в свой (как выяснилось) последний «полет».

Оксана Поднебесная, основательница медиа «Сила громад»: «Это человек большой души, ответственности, безудержности мечтаний! Я помню Константина еще со времен ветеранского афганского союза, где он, в отличие от других, не просил льгот или преференций от государства, а сам не сидел на месте и развивал собственное дело. Мои коллеги-журналисты снимали множество сюжетов об авиации и тренировках с аэродрома при его поддержке. Широкая улыбка, молодежный стиль, готовность жертвовать собой, сначала обучать и любить украинское небо как сам, а затем – уйти в сам ад, как настоящий Воин. Так и взлетел в небесное войско! Теряем лучших, к сожалению; не хочу верить в это, и всегда буду сожалеть об этом Человеке!».

Александр Бабич, историк, ученый, военнослужащий ВСУ: «В последний раз ты заехал ко мне прямо к месту моего расположения, чтобы хоть обняться и немного наговориться о вашей работе и вариантах помощи. Но я уже занимался только своим подразделением и не сильно мог помочь твоим «ангелам неба». Я просил тебя беречь себя, но ты, как обычно, только выдавал шутки. И был смертельно уставшим. Ты успел сделать столько, что я завидую твоей энергии и темпу жизни. Мы только успевали подгонять тебе очередного «боевого таракана», и ты снова исчезал в степи. Мы так мечтали о восстановлении музея авиации и думали об экспонатах уже этой войны. Но ты не пытался определять даты возвращения к мирному небу. Камикадзе, ты жил небом и теперь ты там навсегда. Лети, друг!».

Денис Соколов, военнослужащий Национальной гвардии Украины: «Абсолютная легенда и подлинный символ Одессы, настоящей Одессы. Он всегда был на самой передовой. «Конст» прошел Афганистан, помогал ребятам еще во времена АТО, а сейчас, в 63 года, воевал за свободу Украины с оружием в руках. Я познакомился с ним в 2012 году. Он же и показал мне небо – с борта старенького АН-2 и, собственно, вытолкнул в это пространство с парашютом на высоте 1000 метров. Сам же он ничего не боялся. Настоящий воин и мужчина. Пример для многих».

Александра Степовая, журналистка, общественный деятель: «Есть люди, о которых думаешь – они должны жить вечно. Это о Константине. Такие люди давали уверенность в завтрашнем дне. Они нам очень нужны здесь, сейчас… Теперь он ангел. Спасибо тебе за все».

Дмитрий Ревун, правозащитник, руководитель компании «Защита прав детей»: «Мало кто знал, что именно этот настоящий мужчина помогал искать без вести пропавших детей, в самых сложных ситуациях, когда поля, овраги, лесные зоны. Именно он организовывал нам аэрофотосъемку и просил не афишировать его помощь в спасении детей. Сейчас я еще раз благодарю тебя за все… Как руководителя аэроклуба за помощь в розыске детей, как настоящего украинца за защиту государства с оружием в руках. Точно не забудем, точно вечно благодарны тебе!».

Маргарита Бувалкина, жена погибшего героя Владислава Бувалкина: «Наш друг, человек, который бесконечно любил нашего папу, моего мужа – Владислава Бувалкина. Он был для него инструктором по парашютному спорту, наставником, другом. После гибели Владислава стал поддержкой для нашей семьи, связью с Владиславом. Беспощадно бил русню. На его счету было около 3200 орков. Это количество он набирал за Влада, подписывал: «МЕСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ». Его команда сбивала шахеды над Одессой, спасая жизни многих одесситов. В последнее время он писал как будто от Влада, старался быть для всех поддержкой, каждому уделял внимание! Константин занимался развитием военной авиации, был сильным сопротивлением для врага, потому что не боялся, потому что принимал смелые для украинцев решения, но роковые для врага. Слава и Честь легенде Одессы – Константину Оборину!».

Напомним, прощание с Константином Обориным состоялось в Одессе сегодня, в среду, 23 июля.

Фото из открытых источников