  • Сегодня, 13 ноября, бювет в Михайловском сквере Одессы будет закрыт с 10:00 до 17:00 для проведения ремонтных работ.
  • Ближайшие бюветные комплексы находятся в Прохоровском сквере и на улице Дальницкой, 25.
  • Всего в Одессе имеются 17 бюветных комплексов с разной глубиной скважин (80–120 метров), обслуживаемых коммунальным предприятием «Сервисный центр».

Бювет в Михайловском сквере не будет работать с 10:00 до 17:00.

Ближайшие бюветные комплексы находятся в Прохоровском сквере и на улице Дальницкой, 25.

Как сообщалось ранее, в Пересыпском районе на улице Героев обороны Одессы, 60В, завершено строительство нового бюветного комплекса.

Всего на территории Одессы расположены 17 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр». Вода из скважин подается свободно и доступна каждому.

