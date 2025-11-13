Ключевые моменты:
- Сегодня, 13 ноября, бювет в Михайловском сквере Одессы будет закрыт с 10:00 до 17:00 для проведения ремонтных работ.
- Ближайшие бюветные комплексы находятся в Прохоровском сквере и на улице Дальницкой, 25.
- Всего в Одессе имеются 17 бюветных комплексов с разной глубиной скважин (80–120 метров), обслуживаемых коммунальным предприятием «Сервисный центр».
Бювет в Михайловском сквере не будет работать с 10:00 до 17:00.
Ближайшие бюветные комплексы находятся в Прохоровском сквере и на улице Дальницкой, 25.
Как сообщалось ранее, в Пересыпском районе на улице Героев обороны Одессы, 60В, завершено строительство нового бюветного комплекса.
Всего на территории Одессы расположены 17 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр». Вода из скважин подается свободно и доступна каждому.
