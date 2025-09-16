Воздушный удар 16 сентября: последствия

В ночь на 16 сентября россияне в очередной раз терроризировали Украину ракетами и дронами. По данным Воздушных сил, враг атаковал 113 ударными дронами, более 70 из них – «шахеды». А также ударил по городу Запорожье десятью снарядами РСЗО.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 2 локациях.

По Запорожью этой ночью оккупанты нанесли 10 ударов из РСЗО «Торнадо-С»: атаки пришлись на два района Коммунарский и Шевченковский.

Как сообщили в ОВА, в результате ночной атаки погиб один человек — 41-летний мужчина, 13 раненых, среди них двое детей: 4 и 17 лет — находятся под наблюдением медиков. Пострадавшие продолжают обращаться за помощью к медикам, сообщили в ОВА.

Повреждены 10 многоквартирных домов, 12 домов частного сектора, два из них загорелись.

Повреждены и несколько нежилых зданий, одно из них горело. 13

Еще один человек погиб в результате вражеских атак на Пологовский район Запорожской области.

В Николаевской области россияне атаковали фермерское хозяйство в Черноморской громадею. Во время работы в поле погиб мужчина, водитель трактора.

В Киевская области в результате вражеской атаки БПЛА возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.

Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля. Пожар ликвидирован. На ликвидации работали 13 спасателей и 3 единицы техники.

В Днепропетровской области армия РФ атаковала Синельниковский район — ранен мужчина, загорелись дома и гараж. В Никопольском районе — повреждены инфраструктура, дома, задета линия электропередач.

В Херсонской области в течение суток в результате обстрелов погибли два человека, шестеро ранены. Террористы РФ атаковали 32 населенных пункта. Повреждены две многоэтажки, 17 частных домов и автомобили.

О ситуации на фронте и потерях врага за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за вчерашний день зафиксировано 208 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 69 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил 4795 обстрелов, из них 130 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5865 дронов-камикадзе.

Самые интенсивные бои шли на Покровском, Новопавловском и Южно-Слобожанском направлениях. На Покровском направлении, в ходе действий, проводимых 225-м отдельным штурмовым полком, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области.

Также в Генштабе подтвердили поражение личного состава противника, в том числе и из числа командования на оккупированной территории в Донецкой области. Сообщается, что 8 сентября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.

Силами и средствами ракетных войск и артиллерии, Воздушных Сил, Сил беспилотных систем ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, были поражены командные пункты группировки войск (сил) «Центр» и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск ВС РФ. Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении.

За прошедшие сутки Силы обороны поразили один район сосредоточения личного состава, пункт управления и артиллерийское средство российских захватчиков. Потери российских захватчиков составили 910 человек. Также враг потерял: