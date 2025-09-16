Ключевые моменты

Польша намерена построить железнодорожную ветку европейского стандарта от Львова до Одессы;

Инвестиция станет частью партнерского участия Польши в восстановлении Украины и позволит открыть новые торговые пути на Ближний Восток:

Проект потребует значительных вложений, включая выкуп земель.

Поляки хотят построить железнодорожный коридор в Одессу

Об этом сообщил президент Агентства промышленного развития Польши (ARP) Бартломей Бабушка, подчеркнув, что проект станет частью партнерского участия Польши в восстановлении Украины.

«Мы очень помогли Украине после жестокого нападения Путина и имеем полное право вести переговоры об участии Польши в восстановлении Украины на партнерской основе», – заявил он.

По его словам, новая железнодорожная линия от Львова до Одессы протяженностью более 800 километров откроет Польше доступ на рынки Ближнего Востока, однако потребует значительных вложений и выкупа земель вдоль маршрута. Бабушка отметил, что переход на европейскую колею (1435 мм) необходим для интеграции Украины в ЕС и развития современной транспортной инфраструктуры.

Переговоры с украинской стороной, по словам министра, уже состоялись, и Польша должна быть готова к запуску таких проектов после окончания войны в Украине.

Напомним, в порт Черноморска прибыл первый грузовой состав с зерном из Молдовы, тем самым открыв новый международный логистический маршрут для украинского экспорта.

