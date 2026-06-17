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ВАКС признал виновными экс-депутата Одесского облсовета и директора строительной компании в коррупционной схеме.

Ущерб Цебриковской громаде превысил 16,4 млн грн из-за проекта уличного освещения.

Схема заключалась в обходе тендеров: закупку искусственно разделили на мельчайшие договоры.

Стоимость работ и оборудования завышали, а в актах вносили недостоверные данные.

Хищение бюджетных средств

Высший антикоррупционный суд признал виновными бывшего депутата Одесского областного совета и руководителя строительной компании в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

По материалам дела, их действия нанесли Цебриковской общине ущерб на сумму более 16 млн грн. Как сообщается со ссылкой на ВАКС, приговор касается бывшего депутата Одесского облсовета Николая Деревянко и директора строительной компании Владимира Герасимчука, который возглавлял предприятие Укрмежбуд.

По версии следствия, в 2018 году была организована схема с заключением договоров на установление уличного освещения в поселке Цебриково с подконтрольным предприятием. К слову, закупку намеренно разделили на несколько отдельных контрактов по разным улицам, чтобы избежать проведения открытых торгов. Ведь каждый договор не превышал пороговые суммы.

По результатам следствия стоимость оборудования и работ была искусственно завышена. После этого оформлялись акты выполненных работ по недостоверным данным, на основании которых средства из бюджета перечислялись подрядчику.

Правоохранители зафиксировали два основных эпизода: примерно 6 млн грн убытков по первому и еще 10,4 млн грн по второму. В совокупности речь идет о более чем 16,4 млн грн потерь для общества в период 2018-2020 годов.

Суд назначил бывшему депутату 4 года 6 месяцев лишения свободы с дополнительным запретом в течение трех лет занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах власти и на государственных и коммунальных предприятиях.

Руководитель компании получил 4 года заключения, а также запрет занимать аналогичные должности в сфере хозяйственной деятельности сроком 2 года 6 месяцев.

Отдельно суд удовлетворил гражданский иск прокурора САП и постановил взыскать с осужденных солидарно более 16,3 млн. грн. в пользу Цебрицкого поселкового совета.

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