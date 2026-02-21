Ключевые моменты:
- Поезд №54/53 Одесса — Днепр станет ежедневным.
- Из Одессы рейсы — с 22 февраля, из Днепра — с 23 февраля.
- Билеты уже в продаже, стоимость — от 199 гривен.
Поезд №54/53 Одесса — Днепр: новое расписание и даты
Компания «Укрзалізниця» сообщила о переходе поезда №54/53 на ежедневное курсирование. Решение принято для поддержки транспортного сообщения Одесской области в условиях непогоды и возможных блекаутов.
Из Одесса поезд будет отправляться ежедневно с 22 февраля, а из Днепр — с 23 февраля.
Маршрут проходит через такие станции:
- Вознесенск
- Помошная
- Кропивницкий
- Знаменка
- Александрия
- Каменское
Таким образом, жители нескольких регионов получат ежедневное железнодорожное сообщение.
Билеты на рейсы уже доступны: их можно приобрести в мобильном приложении “Укрзалізниці”, на официальном сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах. Стоимость — от 199 гривен.
Ранее «Укрзалізниця» назначила новый ежедневный поезд Одесса — Рахов. Он связал юг страны с популярными горными курортами.
