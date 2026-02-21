Ключевые моменты:

Поезд №54/53 Одесса — Днепр станет ежедневным.

Из Одессы рейсы — с 22 февраля, из Днепра — с 23 февраля.

Билеты уже в продаже, стоимость — от 199 гривен.

Поезд №54/53 Одесса — Днепр: новое расписание и даты

Компания «Укрзалізниця» сообщила о переходе поезда №54/53 на ежедневное курсирование. Решение принято для поддержки транспортного сообщения Одесской области в условиях непогоды и возможных блекаутов.

Из Одесса поезд будет отправляться ежедневно с 22 февраля, а из Днепр — с 23 февраля.

Маршрут проходит через такие станции:

Вознесенск

Помошная

Кропивницкий

Знаменка

Александрия

Каменское

Таким образом, жители нескольких регионов получат ежедневное железнодорожное сообщение.

Билеты на рейсы уже доступны: их можно приобрести в мобильном приложении “Укрзалізниці”, на официальном сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах. Стоимость — от 199 гривен.

Ранее «Укрзалізниця» назначила новый ежедневный поезд Одесса — Рахов. Он связал юг страны с популярными горными курортами.

