Исполком Килийского горсовета готовится утвердить новые цены на воду и канализацию из-за убыточности нынешних тарифов.

Главными факторами подорожания стали рост стоимости электроэнергии и увеличение цены на закупочную воду.

В Килии тариф для населения за воду вырастет до 63,41 грн, а за водоотвод – до 57,65 грн за кубометр; в селах громады стоимость куба может достичь 100 грн.

Новые расценки в ряде сел вступят в силу с апреля 2026 года.

Основной удар по бюджету коммунальщиков нанес рост цен на электричество. С начала 2026 года стоимость киловатт-часа для предприятия подскочила на 2,82 грн, составив 16,32 грн. Только за последние два месяца из-за этого разрыва КП «Світло» понесло убытки в размере более 268 тысяч гривен.

Как изменятся цифры для Килии

Для бытовых потребителей стоимость кубометра воды планируют поднять с 58,72 до 63,41 грн .

. Услуга водоотведения подорожает до 57,65 грн .

. Для бизнеса ценники будут еще выше: почти 80 грн за воду и 69 грн за стоки. В селе Лиски вырастет абонплата – до 225,44 грн с одного домохозяйства.

Ситуация в селах громады

В Шевченково, Васильевке, Фурмановке и Новоселовке основной причиной роста стала цена закупочной воды, которая с апреля 2026 года составит 40 грн за кубометр. В итоге конечный тариф для жителей этих сел будет варьироваться в диапазоне от 79 до почти 100 грн за куб.

Окончательные цифры будут утверждены после проведения всех необходимых процедур обсуждения на заседании исполкома.

Вы также можете узнать: В Молдове дефицит питьевой воды, Одесса на страже: что происходит после загрязнения Днестра.