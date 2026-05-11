Подвоз технической воды организован по пяти основным адресам в одесском жилмассиве 12 мая 2026.

Спецтранспорт появится на локациях в 09:30 и будет дежурить на время проведения работ.

Набрать воду можно будет на пересечении крупных улиц (Люстдорфская дорога, Королева) и внутри кварталов.

Как сообщает Одесский городской совет, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей Киевского района на время проведения ремонтных работ «Инфоксводоканала», в микрорайоне будет организован подвоз технической воды.

С 9:30 машины с технической водой будут ждать горожан по следующим адресам:

угол улицы Евгения Чикаленко (бывш. Ак. Вильямса) и Люстдорфской дороги;

ул. Евгения Чикаленко, 59д;

ул. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 23;

ул. Князя Ярослава Мудрого, 16;

угол улиц Архитекторской и Академика Королева.

При этом стоит отметить, что техническую воду можно использовать для бытовых нужд, однако для питья или приготовления пищи ее необходимо обязательно кипятить.

Напомним, подачу воды жителям Киевского района планируют возобновить завтра к 23:00.

