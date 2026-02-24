Ключевые моменты:

Новые тарифы вступили в силу с 1 января 2026 года.

Изменения касаются всех категорий потребителей, кроме населения.

Плата за абонентское обслуживание выросла для всех, включая жителей.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение 2026

«Инфоксводоканал» сообщил, что начисления за январь уже проводятся по новым расценкам, утвержденным постановлением Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг от 30 декабря 2025 года №2288. Согласно постановлению регулятора, для филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» установлены следующие расценки:

Централизованное водоснабжение

Для предприятий, которые являются лицензированными субъектами в сфере водоснабжения и водоотведения — 13,18 грн за 1 м³ (без НДС).

Для других потребителей, кроме населения — 30,59 грн за 1 м³ (без НДС).

Централизованный водоотвод

Для лицензированных субъектов хозяйствования — 7,82 грн за 1 м³ (без НДС).

Для других потребителей, кроме населения — 24,03 грн за 1 м³ (без НДС).

Тарифы на воду для населения в Одессе

Для жителей города стоимость услуг осталась без изменений. Тарифы применяются на уровне, действовавшем по состоянию на 24 февраля 2022 года:

Централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС).

Централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Таким образом, повышение тарифов коснулось бизнеса и других категорий потребителей, тогда как для населения расценки на воду и канализацию сохранились на прежнем уровне. В то же время с начала 2026 года изменилась плата за абонентское обслуживание для всех категорий клиентов.

