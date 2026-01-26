Ключевые моменты:

  • Пожар произошел днем 25 января в Килии на улице Торговой.
  • Загорелось перекрытие потолка в частном доме.
  • Пострадал мужчина 1972 года рождения, его госпитализировали.

По информации областного управления ГСЧС, в доме загорелось перекрытие потолка. Несмотря на оперативную локализацию возгорания, не обошлось без пострадавших.

В результате пожара пострадал мужчина 1972 года рождения. Его госпитализировали в больницу.

Причины возникновения пожара и сумма нанесенного ущерба в настоящее время устанавливаются.

Ранее пожар на Пересыпи забрал жизни двух человек.

Фото иллюстративное

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме