Ключевые моменты:
- Пожар произошел днем 25 января в Килии на улице Торговой.
- Загорелось перекрытие потолка в частном доме.
- Пострадал мужчина 1972 года рождения, его госпитализировали.
По информации областного управления ГСЧС, в доме загорелось перекрытие потолка. Несмотря на оперативную локализацию возгорания, не обошлось без пострадавших.
В результате пожара пострадал мужчина 1972 года рождения. Его госпитализировали в больницу.
Причины возникновения пожара и сумма нанесенного ущерба в настоящее время устанавливаются.
Ранее пожар на Пересыпи забрал жизни двух человек.
Фото иллюстративное
Спросить AI: