Ключовые моменты:

Ночная атака РФ повредила поликлинику в Измаиле

Разбиты 30 окон, повреждены двери и крыша.

Поликлиника работает на генераторах, стационарное отделение целое.

Поликлиника работает

В результате вражеских обстрелов ночью на юге Одесщины потерпела разрушение медицинская инфраструктура. В частности, в городе Измаил пострадало здание поликлиники. В результате разбито более 30 окон, повреждены внутренние двери и часть крыши. Обошлось без жертв среди людей.

По информации прес-сслужбы Одесской ОВА, сейчас ведутся работы по устранению последствий удара и ремонта помещений.

Добавим, что, несмотря на обстрелы, поликлиника функционирует на генераторах, стационарное отделение не получило повреждений. Кроме этого, медицинская помощь, включая обследования и диагностику, оказывается в полном объеме.

Стоит отметить, что в рождественскую ночь с 24 на 25 декабря российские войска нанесли авиаудар по Ильичевскому масложировому комбинату в городе Черноморск. Беспилотник попал в емкость с растительным маслом, что повлекло за собой пожар и утечку продукции. Обломки дрона повредили также часть производственных мощностей.

Напомним, РФ в очередной раз нанесла удар БпЛА по морским портам Одесской области. В результате пострадали элеваторы, склады гражданских компаний, баржа и суда под флагами Словакии и Республики Палау.