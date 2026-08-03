Ключевые моменты:
- В Подольске Одесской области 51-летний военнослужащий, находившийся в статусе СОЧ, по данным полиции, бросил гранату в сторону подростков возле лицея.
- В результате взрыва ранения получил 13-летний мальчик. Медицинскую помощь ему оказали на месте.
- По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожал гранатой и спровоцировал конфликт с подростками.
- Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Пострадал ребенок
Инцидент произошел вечером в выходной день в городе Подольск Одесской области. О взрыве правоохранителям сообщили прохожие, услышавшие громкий звук неподалеку от учебного заведения.
По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 51-летний военнослужащий, находившийся в статусе самовольного оставления воинской части (СОЧ), был возле одного из лицеев в состоянии алкогольного опьянения.
По версии следствия, мужчина начал конфликтовать с подростками, нецензурно выражался в их адрес, демонстрировал гранату и угрожал применить ее. Даже после вмешательства прохожих он не прекратил своих действий.
Позже мужчина бросил взрывной предмет в сторону места, где находились несовершеннолетние. В результате взрыва ранения получил 13-летний мальчик. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия. Окончательный характер и степень тяжести травм определит судебно-медицинская экспертиза.
Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства. По предварительным данным, речь идет о ручной осколочной гранате, которую направили на экспертное исследование.
В тот же вечер правоохранители разыскали подозреваемого неподалеку от места происшествия. Проверка подтвердила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для причинения телесных повреждений.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
Кроме того, в полиции сообщили, что в суде уже рассматривается другое уголовное производство в отношении этого мужчины по статье 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части или места службы.
Напомним, страшная трагедия произошла в Беляевской общине Одесского района. Женщина, выезжая на автомобиле со двора, не заметила своего маленького сына и сбила его. От полученных травм годовалый мальчик погиб мгновенно.