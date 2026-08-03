Ключевые моменты:

В Подольске Одесской области 51-летний военнослужащий, находившийся в статусе СОЧ, по данным полиции, бросил гранату в сторону подростков возле лицея.

В результате взрыва ранения получил 13-летний мальчик. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожал гранатой и спровоцировал конфликт с подростками.

Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Пострадал ребенок

Инцидент произошел вечером в выходной день в городе Подольск Одесской области. О взрыве правоохранителям сообщили прохожие, услышавшие громкий звук неподалеку от учебного заведения.

По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 51-летний военнослужащий, находившийся в статусе самовольного оставления воинской части (СОЧ), был возле одного из лицеев в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, мужчина начал конфликтовать с подростками, нецензурно выражался в их адрес, демонстрировал гранату и угрожал применить ее. Даже после вмешательства прохожих он не прекратил своих действий.

Позже мужчина бросил взрывной предмет в сторону места, где находились несовершеннолетние. В результате взрыва ранения получил 13-летний мальчик. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия. Окончательный характер и степень тяжести травм определит судебно-медицинская экспертиза.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства. По предварительным данным, речь идет о ручной осколочной гранате, которую направили на экспертное исследование.

В тот же вечер правоохранители разыскали подозреваемого неподалеку от места происшествия. Проверка подтвердила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для причинения телесных повреждений.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, в полиции сообщили, что в суде уже рассматривается другое уголовное производство в отношении этого мужчины по статье 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части или места службы.

Напомним, страшная трагедия произошла в Беляевской общине Одесского района. Женщина, выезжая на автомобиле со двора, не заметила своего маленького сына и сбила его. От полученных травм годовалый мальчик погиб мгновенно.