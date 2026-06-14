Ключевые моменты:

Еврокомиссия выявила серьезные нарушения безопасности товаров на китайском маркетплейсе Temu, включая детские игрушки

В Украине регулярно фиксируют случаи обнаружения игрушек с превышением содержания опасных веществ, включая свинец

Магниты, батарейки и мелкие детали ежегодно становятся причиной тяжелых травм у детей и экстренных операций

Эксперты предупреждают: значительная часть опасной продукции может попадать на рынок через интернет-заказы и схемы «серого» импорта

Проблема небезпечних дитячих іграшок залишається актуальною не перший рік. Про ризики регулярно попереджають Держпродспоживслужба України, Центр громадського здоров’я та європейські регулятори. Лише за останні роки контролюючі органи неодноразово виявляли іграшки з перевищенням вмісту шкідливих речовин, небезпечними магнітами, батарейками та дрібними деталями. Автор цієї колонки стежить за темою понад два десятиліття й аналізує, чому старі загрози для дітей знову повертаються на ринок.

Ядовитые игрушки из прошлого

Ну прямо один к одному ситуация, подобную которой когда-то описал косноязычный посол россии в Украине Виктор Черномырдин: «Никогда такого не было, и вот опять». Да , именно так: опять жизнь напоминает мне тему, над которой я работал добрых лет 20 назад, в начале 2000-х.

Тогда Китай еще не «оперился», как сейчас, и был главным «фуфлогоном» планеты, вообще, ну и Украины — далеко не в последнюю очередь. Конечно, лучше бы этой темы «не было», но она была.

Речь идет о производимых в КНР детских игрушках, опасным по двум позициям. Во-первых, это превышение содержания в них допустимой нормы канцерогенных химикатов. Вдумайтесь в этот чистой воды идиотизм: малыши тянут в рот всякие игрушки, в составе которых, мало того, что нормированы яды, так их еще в них больше «нормы»!

Ну и во-вторых, в игрушках для малышни есть мелкие детали, которые при разгрызании (зубки-то режутся, десна чешутся) могут попасть в дыхательные пути. И если при этом рядом нет взрослого, то до крупных непрятностей — лишь мгновения.

За что оштрафовали Temu

Прошло множество лет — «и вот опять». Весь украинский сегмент Сети недавно наполнился информацией о том, что «Єврокомісія оштрафовала маркетплейс «Temu» на 200 мільйонів євро». Это такая китайская торговая площадка глобального масштаба. Почему оштрафовала? «Через неспроможність китайської компанії виявити, проаналізувати та оцінити ризики, пов’язані з продажем незаконних товарів».

Оказывается, что тайные закупки в течение 19 месяцев (!) показали, «що дуже великий відсоток вибраних зарядних пристроїв не пройшов базові тести безпеки». А ведь это взрыво — и пожароопасно! Так более того, «великий відсоток протестованих дитячих іграшок становив ризики для безпеки середнього та високого ступеня тяжкості». К примеру, соски-пустышки на подвеске, длины которой достаточно, чтобы дитя закрутило ее вокруг шеи и… Спаси и сохрани!

Где искать ядовитый свинец

Отдельная тема на Temu — это шмотки из какой-то ядовитой «химии » и т.н. «ювелирка» (бижутерия) с содержанием… свинца! Напомню, кстати, в некоторых исследованиях было высказано предположение, что многие художники постренессансного периода (например, Франсиско Гойя, Караваджо, Микеланджело ) страдали от заболевания, вызванного из-за воздействия на их организмы свинца в красках.

Господи, та зачем так глубоко в Историю за примерами нырять!? Взрослую жизнь после 10 класса в 1970 году я, «круглый» отличник, к удивлению многих решил начать не с института (поступил я в 1971-м) , а с работы на огромном ХСЗ ( Херсонский Судостроительный Завод).

В год тогда на воду спускали 12 огромных сухогрузов! Хотелось поучаствовать (о чем никогда ни на минуту не сожалел!), и первая запись в моей трудовой — «Ученик слесаря». Корпуса «заказов» снаружи красили ЯДОВИТЫМ свинцовым суриком. Он противодействовал обрастанию днищ всяческой морской живностью.

Она, учуяв ядовитый свинец, не цеплялась к корпусам, ну и судно с необросшим этими ракушками корпусом экономило 10% горючего! А вот у заводчан чуйки на свинец не было! Свинцовую краску выносили в грелках за пазухой, бутылями, договорившись с охраной на проходной.

И потом «на шару» красили в своем жилье полы, не задумываясь о том, для чего по всей территории ХСЗ развешаны плакаты с разъяснениями о вреде свинца. Понятно, что свинец в «колье» на груди — это не те масштабы, но, если его там не должно быть, значит это вред, просто пролонгироваанный.

Чем опасны некачественные игрушки

Но вернусь к главной теме этой публикации — детским игрушкам из Китая. Потому что знаю: это прочитают мамы и папы, дедушки и бабушки, влюбленные в своих малышей. «Шо, опять!?» — как прокричал Волк Псу в украинском мультике.

Да, к сожалению, десятилетия не обнулили, а обострили тему легкодоступных вредоносных игрушек. И, как Шариков из «Собачьего сердца» не соглашался с Фридрихом Энгельсом, так и я не хочу соглашаться с немецким философом Фридрихом Гегелем, утверждавшим, что «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса».

Философский смысл этого выражения заключается в том, что когда драматическое событие происходит впервые, оно несет искреннюю боль и настоящую трагедию. Когда же общество переживает похожие обстоятельства, не усвоив уроков прошлого, это превращается в нелепую пародию — фарс.

Но опасные игрушки и тогда, и сейчас — это не смешно! Вот факты: в 2021 году в Одесской области Госпродпотребслужба выявила партию китайских пластиковых музыкальных игрушек , в которых содержание свинца превышало допустимую норму в 164 раза. Продажу и распространение этой продукции запретили.

В 2025 году Госпродпотребслужба сообщила о выявлении более 24 тысяч единиц опасных игрушек. Среди нарушений назывались превышение содержания вредных химических веществ, низкое качество материалов и конструкции, способные вызывать токсические реакции, аллергии и травмы.

Проглатывание мелких деталей — одна из наиболее распространённых опасностей для детей младшего возраста. Украинские медики и Центр общественного здоровья регулярно предупреждают о случаях проглатывания мелких предметов и деталей игрушек.

Среди симптомов — кашель, затруднение дыхания и глотания, рвота, боли в груди или животе. Для детей до 3 лет особую опасность представляют: шарики и бусины; магнитные детали; батарейки-таблетки; мелкие элементы конструкторов и дешёвых игрушек без возрастной маркировки.

Откуда в Украине опасные игрушки

Можно ,конечно, в три этажа материть китайцев, производящих подобные «игрушки». Но ведь они их к нам не на парашютах по-партизански сбрасывают. Явно речь идет о т.н. «сером» импорте. Часть продукции ввозится нашими согражданами(!) с нарушениями процедур сертификации или с документами, не подтвержденными испытаниями.

Имеется и рост интернет-заказов напрямую из-за рубежа. Небольшие посылки сложнее контролировать, поэтому на рынок может попадать больше продукции, не прошедшей полноценную проверку.

Во главе угла — деньги. И наши сограждане (горе- бизнесмены), хорошо выучившие первые 5 букв нашего алфавита. А,Б,В,Г,Д для них звучит как АБы ВыГоДа. Все мы хорошо помним вошедшую в Историю фразу римского императора Веспасиана «Деньги не пахнут», которой он пояснил сыну, почему стал взымать налоги с общественных туалетов.

Менее известна цитата о преступлениях ради денег, которую часто ошибочно приписывают Карлу Марксу, хотя она принадлежит английскому публицисту XIX века Томасу Даннингу. Маркс лишь процитировал её в первом томе «Капитала», чтобы описать безжалостную природу дикой погони за прибылью: «Обеспечьте 10 % прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживленным, при 50% готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы».

Малыши в опасности — примеры

Так вот вам преступление: Львов, 2020 год — магнитные шарики от игрушки пробили кишечник трехлетнему ребенку. Магниты притянулись друг к другу через стенки кишечника, вызвав перфорацию (прободение) в нескольких местах. Ребенок оказался в реанимации, хирурги были вынуждены удалить часть поврежденного кишечника.

А вот еще: Черкассы, 2021 год — ребенок проглотил 25 магнитных шариков. Врачи сначала пытались извлечь их без операции, но в итоге потребовалось хирургическое вмешательство. По словам медиков, магниты уже начали сцепляться через стенки желудка и кишечника, что могло привести к тяжелым последствиям.

А вот случаи тяжелого поражения пищевода батарейкой (Кропивницкий, 2018) Мальчик (1 год 4 месяца) проглотил батарейку от «игрушки». Она вызвала тяжелый химический ожог пищевода: образовалось отверстие в стенке пищевода и гнойное осложнение в грудной полости. Ребенка лечили в «Охматдете», слава богу спасли.

Побывала батарейка из «игрушки» в пищеводе и 2-летней девочки (Черновцы). Родители сначала не поняли причину боли. Врачи обнаружили батарейку в пищеводе и срочно удалили ее. Медики отмечали, что такие батарейки способны за считанные часы вызывать глубокие ожоги и некроз тканей. Ребенка удалось спасти.

Украинские детские хирурги регулярно сообщают о младенцах, проглотивших детали конструкторов и игрушек. Например, во Львове врачи удаляли детали конструктора из пищевода 7-месячного и 10-месячного детей после недель (!) скрытого нахождения инородного тела в организме.

Вывод

Короче, уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, читающие эти строки! Вы не обманываете, когда говорите, что БЕЗУМНО любите вашу малышню. Но ведь это не должно быть в ДОСЛОВНОМ понимании слова «безумно»! Если вы где-то на прилавке увидели яркую, красивую игрушку, еще и относительно дешевую, вспомните, пожалуйста, то, что вы только что прочитали. И задумайтесь! Ведь там, где дурак видит только выгоду, умный видит еще и последствия. А мы — умы, уверен.

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса