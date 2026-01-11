Ключевые моменты:

В ходе патрулирования инспекторы экологического контроля обнаружили в Пересыпском районе свалку веток, пластика и строительных отходов.

Площадь незаконно захламленного участка составила 40 квадратных метров; установить виновных на месте не удалось.

Госэкоинспекция готовит обращение в районную администрацию с требованием ликвидировать свалку и привести территорию в порядок.

Как сообщает Госэкоинспекция Юго-Западного округа, скопление спиленных веток, остатков древесины, пластиковых изделий и строительного мусора площадью 40 квадратных метров обнаружили во время патрулирования инспекторы пункта экологического контроля №1. Установить лиц, причастных к организации незаконного складирования отходов, на момент обследования территории не удалось.

Сотрудники Госэкоинспекции провели фотофиксацию нарушения и задокументировали масштабы засорения.

С целью оперативного устранения проблемы инспекция готовит официальное письмо в администрацию Пересыпского района Одессы. В документе содержится требование организовать уборку указанной территории и вывезти мусор на специализированный полигон.

