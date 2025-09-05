Ключевые моменты:

В коридоре укрытия Европейского лицея частично провис подвесной потолок и.

Участок уже отремонтировали, а в укрытии проверяют все крепления.

Педагогов просят не использовать потолок для подвешивания декора.

У комиссии, принимающей школу, к укрытию претензий не было.

Напомним, 4 сентября во время воздушной тревоги в коридоре укрытия лицея, где потолок расположен ниже, чем в других помещениях, начал отваливаться подвесной потолок.

По словам Елены Буйневич, крепление оказалось поврежденным, однако сами плиты не упали, а провисли. Поврежденный участок уже отремонтировали, а в укрытии проводится проверка всех креплений.

“Школа отнеслась к этому серьезно. В укрытии частично сняли потолок, проводят ревизию креплений”, — заверила руководитель.

Также в коридоре заменят плитку с пятнами от протечек, чтобы помещение выглядело аккуратно.

Она подчеркнула, что родителям и педагогам не стоит использовать подвесной потолок для крепления декоративных элементов, так как это может повредить систему. Такое нарушение заметили в Европейском лицее.

Руководитель также объяснила, что Европейский лицей летом дважды не принимали из-за незавершенных ремонтных работ (туалета, стены, примыкающей к лестнице, снаружи и других), а также документов, но после устранения всех замечаний школа прошла проверку.

“Никаких замечаний к укрытию, которым пользуются не только дети, но и жители района, у членов комиссии не было. Как и в целом к школе, после исправления проблем. Поэтому даже причин давить на комиссию не было”, — говорит Елена Буйневич.

Напомним, в Одессе 90 школ из 120 уже имеют укрытия, модернизация продолжается.