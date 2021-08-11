8 августа ушел из жизни известный украинский художник, депутат Одесского облсовета и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было всего 59 лет. Эта новость стала неожиданностью и шоком для многих. Расскажем, чем запомнился этот человек.

Травля, суды и мандат

В 2018 году Ройтбурда по результатам конкурса назначили на пост директора Одесского художественного музея. Против этого выступили некоторые деятели искусства и областные политики. Его обвиняли в аморальности и ненависти к Одессе. В итоге в 2019-м депутаты облсовета от ОПЗЖ инициировали досрочное увольнение художника.

А после началась череда судебных разбирательств. В сентябре 2019 года 1500 человек вышли на митинг в поддержку Ройтбурда. А он назвал это «культурным майданом». Точку в деле поставил Верховный суд Украины, который постановил, что увольнение было незаконным.

За это время Александр Ройтбурд заручился поддержкой многих одесситов, что позволило ему стать депутатом Одесского областного совета.

Ранее мы публиковали одно из интервью, которое дал «Одесской жизни» Александр Ройтбурд.

Модернизация Одесского художественного музея

Пока шли суды и конфликты с местной властью, Ройтбурд привлекал меценатов и с их помощью менял Одесский худмузей. Когда он только приступал к своим обязанностям, с потолка в залах текла вода. Теперь тут свежий ремонт, обновили крышу, освещение, картинные рамы и впервые с 1987 года — экспозицию. Некоторые полотна достали из запасников, часть произведений музей получил в подарок, а совсем недавно приобрел около 30 работ за деньги, которые Ройтбурд получил как депутат облсовета.

Александр Ройтбурд. Личное дело

Александра Ройтбурда называют одним из основателей украинского постмодернизма в живописи. Его стиль узнаваем, а работы находятся в коллекциях музеев мирового уровня.

Художник родился 14 октября 1961 года в Одессе. В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В 1989-м вступил в Национальный союз художников Украины, но потом покинул эту организацию.

В 90-х Ройтбурд основал ассоциацию «Новое искусство», организовывал выставки в Одессе, был председателем наблюдательного совета одесского Центра современного искусства и руководителем галереи Марата Гельмана в Киеве.

Также Александр Ройтбурд известен как активный участник одесского Евромайдана.

Что говорят о художнике?

Жизнь художника оборвалась из-за онкологического заболевания. Это стало печальным и неожиданным событием не только для одесситов.

Александр ТКАЧЕНКО, министр культуры и информационной политики:

В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы — не только по развитию и реставрации Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам… А еще — горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память».

Петр ОБУХОВ, депутат Одесского горсовета:

Я точно знаю, что есть люди из других городов, которые приезжают в наш город ради того, чтобы пойти в художественный музей. Саша объединил большое количество людей, и музей начал развиваться. Отремонтированы несколько залов, меценаты заменили рамы многим картинам, у музея появился свой мерч, как у любого европейского. Стали регулярно проходить выставки как современных художников, так и тематические из запасов музея… Думаю, мы оценим масштаб потери не сразу. Пройдет лет 20-30, и, может быть, тогда в Одессе появится музей Ройтбурда с его работами?».

Александр БАБИЧ, историк, одесский краевед:

Каждый раз, когда мои малявки (дочери. — Прим.ред.) «гасали» по двору музея, мы говорили с Сашей. Это было всегда умно. Он умел говорить про разное неспешно и вдумчиво. Я любил эти разговоры. Последний раз он мне звонил полторы недели назад. Нас что-то прервало, и мы не договорили. Однажды он вывел на площадь интеллигенцию, и мы боролись за него. А может не за него, а за то, чтобы город имел право слышать тех, кто читает книги и рисует картины».

Борис ХЕРСОНСКИЙ, поэт и клинический психолог:

Фантастическая энергетика, невиданная продуктивность, широта тематики, смелость и даже необузданность. Сколько выставок за короткое время! Сколько поражающих воображение работ! Какие замечательные статьи о нем, какие каталоги! Одесса не нашла места для презентации его огромного итогового каталога… И мечта пгт Одессочки сбылась. Он ушел в место, в существование которого отчаянно не верил».

Улица в честь Ройтбурда

Депутатская фракция облсовета «Европейская солидарность» направила запрос мэру Одессы Геннадию Труханову с предложением назвать в честь Александра Ройтбурда одну из городских улиц. Будет ли эта идея воплощена в жизнь — неясно.

А пока в память об ушедшем художнике одесситы несут цветы к Одесскому художественному музею. Так они говорят Александру Ройтбурду свое личное спасибо.

Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом.