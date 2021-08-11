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Александр Ройтбурд: что мы знаем о художнике и чем он нам запомнится

Александр Ройтбурд: что мы знаем о художнике и чем он нам запомнится

8 августа ушел из жизни известный украинский художник, депутат Одесского облсовета и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было всего 59 лет. Эта новость стала неожиданностью и шоком для многих. Расскажем, чем запомнился этот человек.

Травля, суды и мандат

В 2018 году Ройтбурда по результатам конкурса назначили на пост директора Одесского художественного музея. Против этого выступили некоторые деятели искусства и областные политики. Его обвиняли в аморальности и ненависти к Одессе. В итоге в 2019-м депутаты облсовета от ОПЗЖ инициировали досрочное увольнение художника.

А после началась череда судебных разбирательств. В сентябре 2019 года 1500 человек вышли на митинг в поддержку Ройтбурда. А он назвал это «культурным майданом». Точку в деле поставил Верховный суд Украины, который постановил, что увольнение было незаконным.

За это время Александр Ройтбурд заручился поддержкой многих одесситов, что позволило ему стать депутатом Одесского областного совета.

Ройтбурд

Фото: соцсети

Ранее мы публиковали одно из интервью, которое дал «Одесской жизни» Александр Ройтбурд.

Модернизация Одесского художественного музея

Пока шли суды и конфликты с местной властью, Ройтбурд привлекал меценатов и с их помощью менял Одесский худмузей. Когда он только приступал к своим обязанностям, с потолка в залах текла вода. Теперь тут свежий ремонт, обновили крышу, освещение, картинные рамы и впервые с 1987 года — экспозицию. Некоторые полотна достали из запасников, часть произведений музей получил в подарок, а совсем недавно приобрел около 30 работ за деньги, которые Ройтбурд получил как депутат облсовета.

Александр Ройтбурд. Личное дело

Александра Ройтбурда называют одним из основателей украинского постмодернизма в живописи. Его стиль узнаваем, а работы находятся в коллекциях музеев мирового уровня.

Художник родился 14 октября 1961 года в Одессе. В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В 1989-м вступил в Национальный союз художников Украины, но потом покинул эту организацию.

В 90-х Ройтбурд основал ассоциацию «Новое искусство», организовывал выставки в Одессе, был председателем наблюдательного совета одесского Центра современного искусства и руководителем галереи Марата Гельмана в Киеве.

Также Александр Ройтбурд известен как активный участник одесского Евромайдана.

Что говорят о художнике?

Ройтбурд

Жизнь художника оборвалась из-за онкологического заболевания. Это стало печальным и неожиданным событием не только для одесситов.

Александр ТКАЧЕНКО, министр культуры и информационной политики:

В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы — не только по развитию и реставрации Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам… А еще — горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память».

Петр ОБУХОВ, депутат Одесского горсовета:

Я точно знаю, что есть люди из других городов, которые приезжают в наш город ради того, чтобы пойти в художественный музей. Саша объединил большое количество людей, и музей начал развиваться. Отремонтированы несколько залов, меценаты заменили рамы многим картинам, у музея появился свой мерч, как у любого европейского. Стали регулярно проходить выставки как современных художников, так и тематические из запасов музея… Думаю, мы оценим масштаб потери не сразу. Пройдет лет 20-30, и, может быть, тогда в Одессе появится музей Ройтбурда с его работами?».

Александр БАБИЧ, историк, одесский краевед:

Каждый раз, когда мои малявки (дочери. — Прим.ред.) «гасали» по двору музея, мы говорили с Сашей. Это было всегда умно. Он умел говорить про разное неспешно и вдумчиво. Я любил эти разговоры. Последний раз он мне звонил полторы недели назад. Нас что-то прервало, и мы не договорили. Однажды он вывел на площадь интеллигенцию, и мы боролись за него. А может не за него, а за то, чтобы город имел право слышать тех, кто читает книги и рисует картины».

Борис ХЕРСОНСКИЙ, поэт и клинический психолог:

Фантастическая энергетика, невиданная продуктивность, широта тематики, смелость и даже необузданность. Сколько выставок за короткое время! Сколько поражающих воображение работ! Какие замечательные статьи о нем, какие каталоги! Одесса не нашла места для презентации его огромного итогового каталога… И мечта пгт Одессочки сбылась. Он ушел в место, в существование которого отчаянно не верил».

Улица в честь Ройтбурда

Ройтбурд

Фото: newsmir.info

Депутатская фракция облсовета «Европейская солидарность» направила запрос мэру Одессы Геннадию Труханову с предложением назвать в честь Александра Ройтбурда одну из городских улиц. Будет ли эта идея воплощена в жизнь — неясно.

А пока в память об ушедшем художнике одесситы несут цветы к Одесскому художественному музею. Так они говорят Александру Ройтбурду свое личное спасибо.

Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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