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На воротах старого дома появился портрет известного одессита (фоторепортаж)

На воротах старого дома появился портрет известного одессита (фоторепортаж)

Образ Александра Ройтбурда, – известного одесского художника, директора Худмузея, ушедшего от нас в 2021 году, появился на воротах старого одесского дома на улице Новосельского, 47.

Адрес выбран не случайно. Хотя Александр Ройтбурд и жил на Елисаветинской, но родился он именно здесь, на Новосельского, 47. На своей странице в Facebook он как-то рассказывал, что двухэтажный флигель, где находилась их квартира, строил его дед.

Ворота на Новосельского, 47
Дом Ройтбурда на Новосельского, 47
Портрет Ройтбурда на воротах
Портрет Ройтбурда на воротах2
Портрет Ройтбурда на воротах3

Что же касается портрета Ройтбурда, который совсем недавно появился на воротах старой двухэтажки, то это копия известного автопортрета самого Ройтбурда, где он изобразил себя в образе Пьеро.

Ройтбурд и его автопортрет

Александр Ройтбурд на фоне своего автопортрета, фото Espreso.tv

Мурал на воротах – работа художницы Насти Манэ.

Настя Манэ

Художница Настя Манэ

Настя Манэ со своей работой

«Хотіла зробити це на День народження, але тоді захворіла, тому зараз. Спасибі всім, хто проходив поруч, за підтримку», – пишет Настя на своей странице в Facebook.

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Мария Котова
Фото автора, Насти Манэ и ресурса espreso.tv

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Редакция ПРОФИЛЬ

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