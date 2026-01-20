Ключевые моменты:

В центре Одессы произошло дерзкое похищение девушки.

Злоумышленники открыли стрельбу и силой посадили девушку в автомобиль.

Подозреваемых задержали менее чем за два часа, девушка не пострадала.

Троим мужчинам грозит до 5 и до 7 лет лишения свободы.

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления полиции, инцидент произошел на прошлой неделе на улице Старопортофранковской. В полицию обратилась одесситка, ставшая свидетельницей того, как неизвестные открыли стрельбу в воздух и силой затащили ее подругу в автомобиль, после чего скрылись.

Полицейские поминутно восстановили маршрут автомобиля злоумышленников и менее чем за два часа разыскали их вместе с похищенной. К счастью, девушка не пострадала.

Как установили правоохранители, к преступлению причастны трое мужчин в возрасте 21, 25 и 40 лет. Двое из них были знакомы с потерпевшей.

Как выяснили следователи, 21-летний знакомый девушки назначил ей встречу. Когда пострадавшая пришла на место вместе с приятельницей, к ним подъехал автомобиль с тремя мужчинами. Затем один из похитителей оттолкнул спутницу жертвы и произвел выстрел из пистолета (предварительно – стартового).

Девушку силой затолкнули в салон авто, где связали ей руки скотчем. Пострадавшую отвезли на квартиру к одному из похитителей.

Во время обысков у задержанных изъяли пистолет (предварительно – стартовый), мобильные телефоны и автомобиль.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины – незаконное похищение и лишение свободы человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, 21-летнему подозреваемому инкриминируют хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины), за что ему грозит до семи лет заключения.

Суд избрал меры пресечения:

21-летнему – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 266 240 грн;

25-летнему – круглосуточный домашний арест;

40-летнему – ночной домашний арест.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры Одессы. Мотивы преступления устанавливаются.

