Ключевые моменты:

Чемпионат мира по футболу FIFA World Cup в США, Канаде и Мексике станет самым масштабным в истории — с 48 сборными и 104 матчами.

Зимние Олимпийские игры Winter Olympics пройдут в Италии с экологичными медалями и участием украинских спортсменов.

Юбилейный Eurovision Song Contest состоится в Вене и соберет исполнителей из 35 стран.

2026 год принесет громкие кинопремьеры — от новых частей культовых франшиз до масштабных авторских экранизаций.

NASA готовит первую за полвека пилотируемую миссию вокруг Луны, а Украина почтит 40-летие трагедии Чернобыля.

Чемпионат мира по футболу

FIFA World Cup пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Матч открытия чемпионата мира состоится в Мехико, а финальный поединок — в Нью-Йорке.

Впервые в истории финальную часть разыграют 48 сборных вместо привычных 32. Международная федерация футбола (ФИФА) расширила формат, чтобы дать шанс большему количеству команд, и увеличила число матчей до 104.

ФИФА и УЕФА в 2022 году на неопределенный срок отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой из-за агрессии страны-оккупанта против Украины.

Зимние Олимпийские игры

Зимнюю Олимпиаду в 2026 году примет Италия — с 6 по 22 февраля. Церемония открытия пройдет на площади Пьяцца дель Дуомо в центре Милана.

Соревнования пройдут в Милане и горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо. А турниры по бобслею, скелетону и санному спорту — в австрийском городе Инсбрук.

Программа Олимпиады включает розыгрыш 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Олимпийские медали изготавливает Итальянский государственный монетный двор. При этом используются переработанные металлы, полученные из собственных производственных отходов.

Впервые в истории Игр медали будут формироваться и отливаться в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемой энергии. Все покрытия и материалы — экологичные и пригодные для вторичной переработки.

Украина уже обеспечила себе 18 олимпийских лицензий, а окончательный состав сборной будет объявлен ближе к старту Игр. Президент НОК Украины Вадим Гутцайт подчеркнул, что наибольшие медальные надежды связаны с фристайлом и биатлоном.

РФ приглашение на Зимние Олимпийские игры не получит.

«Евровидение-2026»

70-й, юбилейный конкурс «Евровидение» в 2026 году примет Австрия. Он пройдет в столице государства — Вене. В международном песенном конкурсе примут участие исполнители из 35 стран. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая. Финал — 16 мая.

На сегодняшний день в Украине национальный отбор исполнителей завершен. На участие в «Евровидении-2026» претендуют девять певцов.

Кинопремьеры-2026: возвращение культовых франшиз

В 2026 году зрителей ждет множество громких премьер. Это исторические драмы, супергеройские блокбастеры и переосмысление классики. Кроме того, новый год обещает показать еще больше продолжений уже известных фильмов, полюбившихся зрителям.

Американская студия компьютерной анимации Pixar возвращается к одной из своих самых любимых франшиз «История игрушек» . В пятой части игрушки сталкиваются с вызовами цифровой эпохи и конкуренцией новых технологий.

. В пятой части игрушки сталкиваются с вызовами цифровой эпохи и конкуренцией новых технологий. Ожидаемая лента режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» — масштабная экранизация легендарного древнегреческого эпоса о возвращении домой хитроумного Одиссея, героя Троянской войны. В главных ролях — звезды Голливуда: Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон.

— масштабная экранизация легендарного древнегреческого эпоса о возвращении домой хитроумного Одиссея, героя Троянской войны. В главных ролях — звезды Голливуда: Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон. «Человек-паук: Совершенно новый день» — четвертая часть о Человеке-пауке с Томом Холландом, запускающая новую трилогию киновселенной Marvel. Фильм продолжает сюжетные линии картины «Нет пути домой» и обещает развитие ключевых моментов истории героя.

— четвертая часть о Человеке-пауке с Томом Холландом, запускающая новую трилогию киновселенной Marvel. Фильм продолжает сюжетные линии картины «Нет пути домой» и обещает развитие ключевых моментов истории героя. «Дюна: Часть третья» — финальный этап масштабной экранизации романов Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнева. События разворачиваются спустя 12 лет после восхождения Пола Атрида на императорский трон. Эта часть должна завершить одну из самых совершенных научно-фантастических саг последних лет.

— финальный этап масштабной экранизации романов Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнева. События разворачиваются спустя 12 лет после восхождения Пола Атрида на императорский трон. Эта часть должна завершить одну из самых совершенных научно-фантастических саг последних лет. «Грозовой перевал» — новая экранизация классического романа Эмили Бронте от талантливой режиссерки Эмиральд Феннел. История разрушительной страсти, социального неравенства и мести разворачивается на фоне мрачных английских пейзажей конца XVIII — начала XIX века. Главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди.

— новая экранизация классического романа Эмили Бронте от талантливой режиссерки Эмиральд Феннел. История разрушительной страсти, социального неравенства и мести разворачивается на фоне мрачных английских пейзажей конца XVIII — начала XIX века. Главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди. «Дьявол носит „Прада“ 2» — продолжение культового фильма о бескомпромиссной редакторке популярного глянцевого журнала, известной своими жесткими требованиями к подчиненным, Миранде Пристли. В сиквеле центральной темой станет упадок традиционных печатных медиа. В результате Миранда обращается за помощью к своим бывшим ассистенткам.

Наука: миссия на Луну

В феврале 2026 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует отправить первую за 50 лет пилотируемую миссию на Луну.

Четыре астронавта совершат десятидневное путешествие вокруг спутника Земли для тестирования систем космического корабля. Экипаж на Луну не высадится, но станет первым, кто отправится за пределы низкой околоземной орбиты со времен «Аполлона-17» в 1972 году.

Год Чернобыля в Украине

В апреле 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы. В Украине этот год пройдет под знаком почтения участников ликвидации последствий аварии и памяти ее жертв.

Народные депутаты предлагают внести изменения в Госбюджет, касающиеся ежегодного медицинского обследования украинцев, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, приобретения жилья для соответствующих категорий граждан и финансирования мероприятий, связанных с 40-й годовщиной аварии на ЧАЭС.

Какие события ждут нас в 2026 году?

Дата Событие Февраль 2026 20-летие запуска миссии New Horizons к Плутону Апрель 2026 40-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС Май 2026 Конкурс «Евровидение 2026» Июнь 2026 80-летие со дня рождения Дональда Трампа Сентябрь 2026 25-я годовщина терактов 11 сентября

