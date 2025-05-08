карниз пробив балкон
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Местные жители уверенно заявляют, что причиной стало одно: изношенность конструкций дома.

карниз пробив балкон

Да, здание имеет видимые повреждения и трещины. На месте происшествия были разбросаны обломки, а сейчас территория огорожена лентами с надписями «Осторожно», чтобы предотвратить травмы прохожих: беда случилась рядом с остановкой троллейбуса и маршруток.

карниз пробив балкон

На данный момент специалисты должны оценить масштаб разрушений и принять меры для безопасности. Жителей просят избегать этой территории до завершения обследования.

Балкон «трещит». Похоже, он «собирается» ломаться и дальше…

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