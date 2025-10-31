В дискуссиях принял участие Исполнительный директор девелоперской компании «ARTVILLE» (в составе Zezman Holding) Юрий Мотуз.

По словам Юрия Мотуза, главная мысль, которую он вынес из форума, касается ответственности сообщества за будущее города. «Я расширил свои знания о ЮНЕСКО и памятниках архитектуры. Спикеры подчеркивали: изменения должны происходить не на бумаге, а в сознании каждого одессита, который здесь живёт и заинтересован в развитии города. Если хотя бы несколько человек это услышат и передадут дальше — это уже победа, ведь так формируется общее мнение», — отметил он.

Юрий Мотуз также подчеркнул важность позиции городской власти, которая демонстрирует заинтересованность в развитии Одессы: «Было приятно слышать от представителей местного самоуправления, что мы действительно движемся вперед. Власть заинтересована, чтобы процесс восстановления завершился успешно, чтобы город стал привлекательным для туристов и инвесторов. Это важно и для развития бизнеса, и для девелопмента, и для всей громады».

Отдельно он рассказал о деятельности холдинга в условиях войны. По словам Мотуза, компания не остановила строительство и сохранила работу с первых дней полномасштабного вторжения: «Наш владелец и СЕО Борис Михайлович принял решение: мы остаемся здесь и держим тыл. Мы не останавливали строительство, работал центр продаж, тогда как многие девелоперы закрывались. Это было важно для инвесторов, потому что они видели: компания на месте, продолжает работать, и это давало веру в будущее».

По его мнению, именно девелоперский бизнес во время войны пострадал особенно сильно, но в то же время именно он способен поддерживать экономику: «Если работает рынок недвижимости — запускаются другие рынки. Бизнес — это экономика, а экономика обеспечивает стабильность в регионе. Мы должны строить и работать так, чтобы наши дети гордились нами в будущем».

Форум «Odesa In.City» стал площадкой для обмена мнениями между специалистами и платформой для поиска путей развития Одессы в послевоенный период.

Принципы одесских застройщиков

Отдельно на мероприятии мы поговорили с Юрием Мотузом о том, какие принципы позволяют сегодня сохранять бизнес и развивать девелопмент в регионе.

По словам Юрия, ZEZMAN Holding формирует собственные принципы развития города, отражающие современные тенденции урбанистики и потребности сообщества. Одним из ключевых направлений является создание единой цифровой платформы города — экосистемы, которая объединит сервисы, управление, коммуникации и взаимодействие в одной точке доступа. Ещё один важный подход — внедрение принципа:

«Город как сервис по подписке» (Создание модели доступа к городской инфраструктуре и сервисам по принципу подписки — легко подключаемой, масштабируемой и управляемой),

который позволяет жителям легко и гибко пользоваться инфраструктурой и услугами, подключать их удобным образом и масштабировать в соответствии с потребностями.

Важное место в философии компании занимает участие граждан. ZEZMAN стремится предоставлять людям реальные инструменты влияния на развитие и управление городом, ведь именно осознанное сообщество является основой устойчивого роста. Параллельно компания развивает направления образования и формирования сообществ, создавая условия для непрерывного обучения, обмена знаниями и развития новых навыков через цифровые платформы и социальные инициативы.

И это ещё один из фундаментальных принципов Phygital Ecosystem, на который опирается компания в своих проектах:

Образование и развитие сообщества (Создание условий для постоянного обучения, обмена знаниями и развития навыков — через цифровые платформы, сообщества и доступные форматы)

Урбанизм ZEZMAN воспринимает как целостную систему, где архитектура, социально значимая инфраструктура и городские сообщества усиливают друг друга. Такой подход позволяет выстраивать городскую среду комплексно и гармонично. В то же время компания делает акцент на развитии предпринимательской экосистемы, создании рабочих мест и благоприятных условий для роста человеческого капитала, сочетая цифровую и физическую инфраструктуру.

Среди стратегических приоритетов — экологическая и энергетическая устойчивость. Речь идёт о внедрении зелёных и энергоэффективных технологий, распространении экологической культуры и снижении нагрузки на окружающую среду на всех уровнях городской жизни. Важным остается и вопрос здоровья и комфорта жителей: развитие инфраструктуры спорта и медицины, создание безопасного пространства для активной и долгой жизни.

Стратегические цели ZEZMAN — это мост между мировоззрением компании и его практическим воплощением в проектах. Все, что создает Холдинг — от команд и платформ до продуктов и процессов — подчинено главной цели: воплотить идею современного, гармоничного и устойчивого города в жизнь и тем самым перенести Мировоззрение ZEZMAN из замысла в реальность. В компании подчеркивают, что благодарны за возможность проявлять себя, использовать каждый момент осознанно, гибко адаптироваться к вызовам и внедрять изменения ради достижения смелых стратегических целей.

