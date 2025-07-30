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В Черноморске третий день ищут подростка, пропавшего в море.

В Одессе спасены подростки и взрослые, которых унесло в море.

За сутки в Украине — 4 погибших на воде, с начала года — 539 жертв, включая 49 детей.

Напомним, 28 июля в Черноморске спасатели вытащили из воды 10 детей, которые купались во время шторма. Еще один подросток пропал, искать его вчера было невозможно из-за сильных волн.

По данным ГСЧС в Одесской области, спасатели уже обследовали 16 500 м² морского дна на пляже в Черноморске, из которых 6 000 м² — с помощью дрона, а также 8 км побережья.

В Одессе произошли два похожих инцидента:

На пляже «Золотой берег» трех подростков на матрасе унесло в море, их удалось спасти.

На пляже «Отрада» в море унесло трёх мужчин, они также были спасены.

По информации спасателей, за минувшие сутки на водных объектах Украины погибли четыре человека — в Ровенской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве.

А с начала года вода унесла жизни 539 человек, среди которых 49 детей.

Спасатели напоминают, что высокие волны и сильный ветер создают крайне опасные условия для купания и призывают: “Не заходите в воду, когда штормит! Следите за досугом детей! Помните, вода ошибок не прощает!”.

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