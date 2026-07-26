Ключевые моменты:

Внутригородской проезд подорожал до 23 гривен.

Поездка до Александровки теперь стоит 25 гривен, а до Великодолинского — 26 гривен.

Изменения касаются 4 пригородных маршрутов и автобусов до Одессы.

Сколько теперь стоит проезд в Черноморске и пригороде

О росте стоимости проезда с 25 июля жителей Черноморска предупредили непосредственно в салонах общественного транспорта, где перевозчики разместили соответствующую информацию.

Согласно новым тарифам, за одну поездку по территории города пассажирам теперь придется заплатить 23 гривны. Изменились цены и на популярных пригородных направлениях:

Черноморск — Александровка: 25 гривен;

Черноморск — Великодолинское: 26 гривен.

Новые цены действуют на 4 пригородных маршрутах и на автобусах №25 и №70, соединяющих Черноморск с Одессой, которые параллельно обеспечивают пассажирские перевозки в пределах самого Черноморска.

Также до 25 гривен стоимость проезда в общественном транспорте была повышена в Измаиле и Рени. Основной причиной изменения тарифа там назвали подорожание горючего.

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