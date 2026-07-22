Ключевые моменты:

  • Воду в Черноморске будут подавать с 07:00 до 08:00 и с 20:00 до 21:00.
  • Ограничения связаны с продолжающимися аварийно-восстановительными работами.
  • Ориентировочный срок восстановления водоснабжения – до 23 июля включительно.

Как сообщили в КП «Черноморскводоканал», из-за значительных технических сложностей быстро восстановить стабильное водоснабжение пока невозможно.

На время ремонта для жителей города ввели следующий график подачи воды:

  • 07:00-08:00 – утренняя подача;
  • 20:00-21:00 – вечерняя подача.

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По предварительным данным, аварийно-восстановительные работы планируют завершить до 23 июля включительно.

После полного восстановления водоснабжения предприятие пообещало сообщить об этом дополнительно.

Получить дополнительную информацию можно в диспетчерской службе КП «Черноморскводоканал» по телефону (04868) 6-10-29.

Напомним, одним из последствий атаки РФ на Одесскую область 21 июля стало отключение воды в Черноморске из-за повреждения водопроводной сети.

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