Ключевые моменты:

В Рени с 15 июля планируется повысить стоимость проезда в маршрутках до 25 гривен.

Объявление о новом тарифе уже появилось в салонах общественного транспорта.

Для школьников стоимость проезда останется неизменной – 10 гривен.

Официального уведомления об изменении тарифа и его причин пока нет.

Проезд подорожает до 25 гривен

В городе Рени Одесской области с 15 июля могут вырасти тарифы на проезд в маршрутных автобусах. Если изменения вступят в силу, пассажирам придется оплачивать одну поездку 25 гривен вместо нынешней стоимости.

По словам местных жителей, в салонах маршруток уже размещены объявления, в которых отмечено, что новый тариф начнет действовать с 15 июля.

В то же время, для школьников стоимость проезда останется без изменений — 10 гривен.

Пока что официальные объяснения причин пересмотра тарифа не обнародованы. На момент публикации на официальном сайте Ренийского городского совета информация о повышении стоимости проезда также отсутствовала.

Добавим, что подобное повышение произошло в других городах Одесской области. В частности, с 27 июня в Одессе стоимость проезда в городских автобусах общего использования выросла до 25 гривен.

Также с 1 июля до 25 гривен стоимость проезда в общественном транспорте была повышена и в Измаиле. Основной причиной изменения тарифа там назвали подорожание горючего.

Читайте также: Пересадки и двойные тарифы: почему дорога до Люстдорфа превратилась в транспортный квест.