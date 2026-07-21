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После российской атаки в Черноморске поврежден водопровод.

В городе временно отключили воду.

Жителей обещают дополнительно проинформировать о сроках восстановления водоснабжения.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сейчас специалисты обследуют поврежденный участок водопровода и определяют объем аварийно-восстановительных работ.

«В Черноморске в результате вражеской атаки произошла авария на водопроводной сети. В связи с этим подача воды по городу временно приостановлена. В настоящее время специалисты выясняют масштабы повреждений и определяют сроки восстановления водоснабжения», – отметил Кипер.

Он также добавил, что в ближайшее время местные власти сообщат, каким образом будет обеспечиваться подача воды жителям на период проведения аварийных работ.

«Бюветы работают. Прошу жителей следить за официальными сообщениями», – добавил глава ОВА.

Как сообщалось, сегодня утром, 21 июля, в Одессе и Одесском районе прогремели взрывы. До этого Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе и реактивных БпЛА для Одессы и Черноморска.

В результате атаки в центре Одессы повреждены жилые дома, учреждения и припаркованные рядом легковые автомобили. Пострадали три человека – 17-летнего парня и 23-летнюю девушку госпитализировали с осколочными ранениями, а еще одному мужчине медики оказали помощь на месте.