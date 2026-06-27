Ключевые моменты:

С 27 июня проезд в одесских маршрутках подорожал с 20 до 25 гривен.

Новый тариф уже вступил в силу.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах остается неизменной – 15 гривен.

Новые тарифы уже действуют

С сегодняшнего дня, 27 июня, в Одессе вступил в силу новый тариф на проезд в городских маршрутках. Стоимость одной поездки выросла с 20 до 25 гривен.

Решение о повышении тарифа согласовали перевозчики и городской департамент транспорта. По словам исполняющего обязанности директора департамента Сергея Щербаня, автоперевозчики предоставили экономические расчеты, согласно которым фактическая себестоимость проезда в настоящее время составляет от 32 до 40 гривен. В то же время стороны договорились ограничиться повышением всего на 5 гривен.

В департаменте транспорта также сообщили, что в настоящее время на городских маршрутах работают 54 инклюзивных автобуса, а после проверок в 2023 году перевозчики дополнительно приобрели еще 12 таких транспортных средств.

К слову, стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Одессы без изменений — 15 гривен.

Читайте также: «Автобус приходится штурмовать»: как одесситы ездят с Котовского в центр.