Ключевые моменты:

Трагедия произошла в 2023 году в селе Ходосовка под Киевом, где погиб юный футболист из Балты.

Бывшая директорка лагеря скрывалась за пределами Украины и была объявлена в международный розыск по «красному уведомлению» Интерпола.

21 июня этого года беглянку задержали на территории Черногории, местный суд уже принял решение о ее аресте.

Дело о гибели ребенка находится на рассмотрении суда: тренера лагеря обвиняют в оставлении мальчика в опасности.

Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, подозреваемая выехала из страны сразу после того, как ей объявили о подозрении. Чтобы привлечь ее к ответственности, украинская сторона задействовала каналы Интерпола. Сейчас правоохранители завершают все юридические процедуры, чтобы доставить экс-руководительницу лагеря в Украину для предстания перед судом.

Напомним, «Одесская жизнь» ранее подробно писала об этой трагедии. Погибший Иван Гончарук был перспективным юным футболистом из города Балта Одесской области. Мальчик поехал на отдых в летний спортивный лагерь на базе футбольной академии «Бенфика», которая располагалась на территории комплекса «Olympic Village» в селе Ходосовка Киевской области. Там и произошел несчастный случай, унесший жизнь ребенка.

Следствие по этому резонансному делу длится уже более двух лет. Руслан Кравченко подчеркнул, что держит расследование под личным контролем, а бегство за границу не поможет виновным избежать правосудия.

«Когда ребенок находится в лагере, ответственность за его жизнь и безопасность несут взрослые. Не формально, а реально – каждый день и каждую минуту. Для семьи мальчика справедливость запоздала уже на годы. Наша обязанность — сделать все, чтобы она восторжествовала», – заявил генпрокурор.

Параллельно в украинском суде уже идет процесс над тренером лагеря, которого обвиняют в оставлении ребенка в опасности, повлекшем смерть. Теперь отвечать перед законом придется и бывшему руководству заведения.