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Трагедия произошла вечером 13 июля в одном из карьеров Захаровской громады.

Подростка удалось откопать до прибытия полиции, однако признаков жизни он уже не подавал.

Правоохранители призывают родителей не допускать пребывания детей в опасных местах, в том числе в карьерах.

Как сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области, сообщение о происшествии поступило вечером 13 июля. По предварительной информации, 14-летнего мальчика засыпало песком в одном из карьеров Захаровской громады.

До приезда правоохранителей ребенка откопали, однако, к сожалению, спасти его не удалось – подросток не подавал признаков жизни.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и другие профильные службы.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напоминают, что карьеры остаются местами повышенной опасности из-за риска внезапного обвала грунта и песка.

Родителей призывают не оставлять детей без присмотра и не допускать их пребывания в подобных местах, чтобы избежать трагических последствий.

Напомним, в мае под Одессой в затопленном карьере погиб 15-летний школьник.