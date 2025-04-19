Трагедия, потрясшая не только Одесскую область

Трагедия, произошедшая двадцать два месяца назад в академии «Бенфики», потрясла Украину. В озере утонул 10-летний футболист Иван Гончарук.

Восемь мальчиков вместе с тренером Андреем Черноусом отправились купаться в озере. Тренер знал, что Иван не умел плавать. Однако, по словам свидетелей, он оставил детей без присмотра (эту информацию подтвердило досудебное расследование). В результате ребенок утонул. Из озера, глубина которого достигает 9 метров, тело мальчика извлекал водолаз.

На тот момент озеро не имело никаких мер безопасности: не было буйков, спасатели не дежурили. Также СОК Olympic Village не имел разрешений на функционирование детских лагерей.

Телефонный звонок 3 августа 2023 года из Обуховского районного управления национальной полиции прозвучал, как гром среди ясного неба.

– Нам позвонили и сказали: «Вашего сына нашли в озере на территории комплекса Olympic Village. К сожалению, он погиб». Это был шок, боль и страшная пустота, которую невозможно описать словами, – вспоминает мама Ивана.

Академия, заслужившая доверие

Португальская «Бенфика» в феврале 2019 года объявила в прессе, что откроет в Украине детскую футбольную академию. Соглашение было подписано спортивным директором лиссабонского клуба Руи Коштой и директором Футбольной академии «Бенфика» в Украине Марией Кривопишиной. Уже к концу года в Киеве и Харькове начали работу две филиалы. На открытие приехали Луизао и Бернарду Карвалью, а к работе привлекли известных футболистов Сергея Кандаурова и Александра Горяинова. Об этом событии писали украинские спортивные СМИ и официальный сайт «Бенфики».

– Официальная школа респектабельного европейского клуба предлагала отличные условия для юных футболистов. Особое внимание уделялось ежедневным водным развлечениям на озере. Нам подошли эти условия, и мы отправили 10-летнего сына на лето в лагерь академии, полагаясь на репутацию клуба, – рассказывает Вячеслав Гончарук, отец Ивана.

Такие дети – редкость

Иван Гончарук учился в Балтовском лицее №2. Занимался в секции футбола спортивного клуба «Балта».

– С детства сын всегда заступался за слабых. Мы очень ценили это в нем, – говорит мать Светлана. – Также он учился в онлайн-школе арифметики «Соробан», развивал логику, внимательность, скорость мышления. Он любил фильмы о героях, много мечтал. Мы верили: сын вырастет достойным мужчиной.

Как вспоминает его учительница Елена Леонова, Иван был спокойным, уравновешенным и хорошим товарищем. Ему легко давалась математика, он был способным к изучению языков.

– Ваня делился со мной мечтами. После матчей всегда рассказывал о своем забитом голе. Он очень хотел поехать в этот летний лагерь, говорил: «Представьте, там такие талантливые футболисты! У них можно чему-то научиться». Такие дети – редкость, – говорит Елена Владимировна.

«Нашего счастья уже нет»

Он много читал, играл в шашки, любил ездить на велосипеде, путешествовать с родителями. Увлекался математикой и был убежден, что математика и спорт очень близки друг другу – и там, и там должен быть точный расчет.

Теплыми словами вспоминают своего ученика учителя английского и испанского языков Мария Струс и Галина Ларионова.

По словам педагогов, работать с ним было настоящим удовольствием.

– Время прошло, а я все вспоминаю, как Иван учил меня пользоваться ZOOM. Рассказывал о прогулках с родителями, о футболе, – говорит Галина Васильевна. – Его гибель – это потеря для всех нас.

– Вы не можете представить, каково это – смотреть на детей, которые учатся в этом классе, растут и идут к своей цели. А нашего счастья уже нет, – с грустью говорит мать.

За два года – два заседания

С момента гибели Ивана Гончарука прошло почти два года. За это время состоялось четыре подготовительных судебных заседания и два слушания по сути дела.

Третье заседание было назначено на 11 февраля 2025 года, но по неизвестным причинам его отменили и перенесли на 21 мая 2025. Все эти заседания касаются уголовного производства по обвинению тренера, который оставил детей на озере без присмотра. Должностным лицам, насколько известно, до сих пор не вручены уведомления о подозрении.

– Допросов всех свидетелей и детей, которые находились в лагере, не проводилось. Тренер, оставивший детей одних, работал в лагере по устной договоренности. Его сначала задержали, но сейчас он находится на свободе. До сих пор не предъявлены подозрения должностным лицам, ответственным за безопасное функционирование детского лагеря, – говорит Светлана Гончарук.

Виновными сделали родителей

Как рассказывает мать, сразу после трагедии сотрудники национальной полиции и прокуратуры уверяли родителей, что все виновные в трагедии будут в кратчайшие сроки установлены и привлечены к уголовной ответственности.

– Однако тогдашнее руководство ГУНП в Киевской области в официальных комментариях по обстоятельствам преступления успело обвинить нас в трагедии наряду с должностными лицами комплекса. Якобы мы, как родители, нарушили все правила безопасности, нашли первое попавшееся объявление и привезли своего сына в «сомнительное учреждение». Чем руководствовались чиновники, давая такие комментарии в наш адрес, нам неизвестно.

Отписки и топтание на месте

Родители обращались к Уполномоченному по правам ребенка и получили… отписку. Подобный ответ пришел и от Министерства молодежи и спорта. Все госслужбы, к которым обращались пострадавшие, снимают с себя ответственность, ссылаясь на отсутствие судебного решения.

Сейчас семья Гончаруков готовит письмо омбудсмену Украины. Однако уже сейчас зафиксированы ограничения: согласно регламенту, омбудсмен не рассматривает жалобы, касающиеся судебных и досудебных производств.

В главный офис ФК «Бенфика» в Португалии семья напрямую не обращалась, поскольку, по законодательству, этим должна заниматься полиция в рамках международного правового поручения. Именно правоохранители должны выяснить, имел ли украинский лагерь официальный контакт с клубом и законно ли использовал его бренд.

Почему это не тупик?

По словам Светланы Гончарук, с начала расследования следователь Анна Кашпур постоянно была на связи и заверяла, что все виновные понесут наказание. Однако после смены адвоката, когда он начал задавать вопросы следователю, отношения семьи с ней ухудшились, а позже она полностью прекратила с ними контакт.

Главный прокурор по делу ни разу не присутствовал на судебных заседаниях.

Кроме того, отдельные материалы наших коллег-журналистов о ходе дела исчезли из поиска Google.

Также, по мнению родителей, нельзя игнорировать тот факт, что Мария Кривопишина – директор академии – дочь скандально известного руководителя Юго-Западной железной дороги времен президента-беглеца Януковича, Алексея Кривопишина. Именно при его руководстве был построен комплекс, где произошла трагедия.

Чтобы уберечь других детей

К сожалению, жизнь Ивана Гончарука не вернуть, как и не развеять горе его родителей.

Но почему за халатность никто до сих пор не понес ответственности? Почему молчат Министерство образования, Министерство молодежи и спорта, УАФ, которые должны были отреагировать на трагедию, провести проверки лагерей отдыха, особенно «сомнительных», и подтвердить их безопасность для детей? Почему молчит «Бенфика», открывавшая академию?

Прошло почти два года после трагедии, а учреждение продолжает работать в обычном режиме. В соцсетях распространяется реклама его услуг, включая отдых на озере.

Тренер Андрей Черноус продолжает работать с детьми в футбольном клубе «Виктория», несмотря на статус обвиняемого в тяжком преступлении.

Директор академии «Бенфика» Мария Кривопишина, которая, как выяснило журналистское расследование, владеет комплексом неофициально, живет во Франции.

Никакие подозрения в адрес должностных лиц, ответственных за безопасное функционирование детского лагеря, не предъявлены.

Жизнь семьи Гончаруков остановилась. Они надеются лишь на профессионализм и беспристрастность сотрудников Национальной полиции, прокуратуры и суда в установлении всех обстоятельств трагедии и справедливом привлечении всех виновных к уголовной ответственности. И все это с важной целью – уберечь других детей от подобной трагедии.

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