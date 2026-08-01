Ключевые моменты:

В Одесской области суд признал врача виновной в ненадлежащем ведении беременности.

Медик проигнорировала тревожные результаты анализов и не назначила необходимое лечение.

Эксперты установили, что это привело к внутриутробному инфицированию плода.

Новорождённый ребёнок умер примерно через пять часов после родов, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия.

Причиной смерти стали тяжёлые осложнения, вызванные внутриутробной инфекцией.

Суд приговорил врача к трём годам лишения свободы, однако освободил её от отбывания наказания с испытательным сроком.

Новорождённый умер через несколько часов после рождения

В Одесской области суд признал виновной врача, которая во время ведения беременности не отреагировала на тревожные результаты анализов пациентки и не назначила необходимое лечение. Как установило следствие, это привело к внутриутробному инфицированию плода, а новорождённый ребёнок умер спустя несколько часов после появления на свет.

Согласно материалам дела, врач Виктория Бышляга наблюдала беременность женщины в Овидиопольском районе. Медицинская документация свидетельствовала о ряде опасных отклонений: преждевременном созревании плаценты, анемии, гипертрофии плаценты, а также лейкоцитозе в мазках и моче. Эксперты пришли к выводу, что эти изменения находились в прямой причинно-следственной связи с внутриутробным инфицированием плода.

Несмотря на результаты обследований, врач не назначила необходимое лечение и не приняла мер для предотвращения осложнений.

Ребёнок родился живым, однако примерно через пять часов его состояние резко ухудшилось. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, спасти новорождённого не удалось.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало внутриутробное инфицирование, которое вызвало тяжёлое поражение лёгких, внутриутробную интерстициальную пневмонию, аспирацию инфицированными околоплодными водами и респираторный дистресс-синдром с выраженным геморрагическим компонентом.

Суд признал врача виновной и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы, однако освободил её от отбывания наказания с испытательным сроком.

Читайте также: