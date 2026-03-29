Кирилл Михайленко родился в 1999 году. Молодой защитник до последнего вздоха оставался верен военной присяге. Его жизнь оборвалась еще 5 ноября 2024 года – воин погиб при выполнении боевого задания в районе села Антоновка Покровского района Донецкой области.

«Он был настоящим сыном своей земли – до последнего вздоха оставался верен Военной присяге, мужественно и достойно исполняя свой долг ради свободы и независимости государства», – отмечают в Белгород-Днестровской РВА. Администрация выражает глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам павшего героя.

Прощание с Кириллом Михайленко состоится завтра, 30 марта, в его родном селе Беленькое. Жители громады соберутся, чтобы проводить земляка в последний путь и отдать ему дань уважения.

