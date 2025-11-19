Ключевые моменты:
- 19 ноября существенных магнитных бурь не ожидается.
- Солнечная активность умеренная: зарегистрированы вспышки классов C и B.
- Индекс Kp прогнозируется на уровне 3 — это слабые возмущения.
Магнитные бури 19 ноября — прогноз и влияние
Сегодня, 19 ноября, геомагнитная обстановка будет относительно спокойной. Хотя магнитосфера Земли останется в возбужденном состоянии, серьезных магнитных бурь не прогнозируется. Ученые отмечают, что солнечная активность за последние сутки была умеренной: зафиксировано 11 вспышек класса C и две вспышки класса B. Вероятность небольшого геомагнитного шторма остаётся на уровне около 10%.
По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, индекс Kp в течение дня будет держаться примерно на отметке 3. Это говорит о легких колебаниях магнитного поля, которые обычно не вызывают заметного влияния на самочувствие и не считаются опасными.
Солнце постоянно выбрасывает в космос заряженные частицы — солнечный ветер. Во время вспышек или корональных выбросов его поток усиливается, и когда он сталкивается с магнитным полем Земли, возникает геомагнитная буря. Она может длиться от нескольких часов до нескольких дней.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Даже слабые колебания могут отражаться на состоянии чувствительных людей. Возможные симптомы:
- головные боли и давление в висках;
- проблемы со сном, бессонница;
- усталость, снижение концентрации;
- перепады давления, учащенный пульс;
- раздражительность, тревожность.
Чтобы снизить влияние магнитных колебаний, врачи советуют:
- избегать сильных физических и эмоциональных нагрузок;
- контролировать артериальное давление;
- высыпаться и делать перерывы для отдыха.
