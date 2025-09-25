Ключевые моменты:
- Система позволяет выбрать специалиста и время его прибытия в зависимости от состояния пациента.
- Пациентов распределяют по трем зонам: красная (5 мин), желтая (15 мин) и зеленая (30 мин).
Основная часть
Дежурный врач в приемном отделении нажимает кнопку вызова, выбирает нужного специалиста — терапевта, невролога, хирурга и т. д. — и указывает время прибытия в соответствии с тяжестью случая. Специалист получает уведомление на мобильный телефон и приходит в назначенный срок, осматривает пациента и сопровождает его в смотровую комнату.
По словам директора больницы Вадима Стоева, система автоматически фиксирует все вызовы: кто вызвал, кого и в какой зоне. Это позволяет администрации отслеживать нагрузку, экономить время и оказывать помощь своевременно, что особенно важно при острых состояниях, таких как инсульт.
Раньше дежурные звонили специалистам вручную, что занимало больше времени. Новая система также позволяет вызвать нескольких врачей сразу и видеть полную картину уведомлений и ход вызовов в режиме реального времени.
Читайте также:
- Кластерные больницы Одессы: что это такое и какие медицинские учреждения вскоре исчезнут?
- Бесплатная медицина в Одессе: что можно получить бесплатно от врачей, а что – нет