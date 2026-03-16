Ключевые моменты:

Российские дроны атаковали Черноморск ночью на 16 марта.

Поврежден детский сад, жилые дома, инфраструктура.

Жертв и раненых нет.

Что известно о последствиях удара

В ночь на 16 марта российские оккупанты нанесли удар по Черноморску в Одесской области. В результате атаки поврежден детский сад, жилые дома и элементы городской инфраструктуры.

По информации главы Черноморска Василия Гуляева, в дошкольном заведении выбиты десятки окон, а на его территории уничтожены беседки. По предварительной информации, жертв и раненых нет.

В общем, удар задел гражданские объекты, в том числе детский сад, где повреждено не менее 25 окон и беседки. В соседних жилых домах ударной волной выбило стекла во многих квартирах. Городская инфраструктура также пострадала: из-за повреждения трубы временно прекратил работу бювет. Коммунальщики уже начали ремонт и обещают возобновить водоснабжение через два часа. Жителей просят оставаться дома, чтобы облегчить осмотр квартир и оформление документов.

Напомним, воздушную тревогу в Одесской области объявили в 21.21. Взрывы раздались в 21:25. Мониторинг фиксировал движение 15 ударных дронов в сторону Черноморска и Одессы. Отбой тревоги был объявлен в 23:12.