Ключевые моменты:

Награда Одесщине: «Символ международного сотрудничества 2025» от Премьер-министра Юлии Свириденко на ІІ Международном форуме сплоченности в Киеве.

Тесное сотрудничество с регионами Германии, Франции, Италии, Польши, Австрии.

Награда за превращение сделок в реальные улучшения для общин.

За что Одесщина получила престижное отличие

На втором Международном форуме сплоченности в Киеве Одесскую область наградили отличием от Премьер-министра Украины Юлии Свириденко в номинации «Символ международного сотрудничества 2025».

По словам главы Одесского ОВА Олега Кипера, эту премию область получила благодаря тесному взаимодействию с партнерами, в частности, регионами и муниципалитетами Германии, Франции, Италии, Польши и Австрии.

Сотрудничество нашего региона охватывает широкий спектр направлений — от развития реабилитационной инфраструктуры и поставок генераторов до передачи спецтехники для спасателей и программ помощи детям Защитников и Защитниц Украины.

Следует отметить, что Одесщина активно развивает международные связи, превращая соглашения в реальные улучшения для жителей громад.

