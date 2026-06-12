Ключевые моменты:

15 июня ЕС проведет первые межправительственные конференции с Украиной и Молдовой о вступлении в Союз.

В ЕС назвали этот шаг историческим и отметил прогресс Украины и Молдовы на пути реформ.

Все страны-члены Евросоюза поддержали открытие первого переговорного кластера.

В украинском правительстве рассчитывают открыть все шесть переговорных кластеров до июля.

Украина приближается к ЕС

15 июня Европейский Союз проведет межправительственные конференции с Украиной и Молдовой, на которых официально стартует работа над первым переговорным кластером в процессе вступления в ЕС. Речь идет о кластере «Основы», который открывает переговорный процесс между сторонами.

Об этом сообщило Кипрское председательство в Совете ЕС. Там отметили, что именно 15 июня состоятся первые конференции по вступлению двух стран-кандидатов, которые положат начало работе над первым кластером.

В Кипре отметили, что гордятся своей ролью в подготовке этого этапа и назвали его историческим. По словам представителей председательства, достижение такого результата стало возможным благодаря активной работе и является свидетельством стремления, стойкости и упорства Украины и Молдовы на пути к европейской интеграции.

Также в заявлении подчеркивается, что этот шаг еще раз демонстрирует силу Европейского Союза, который остается единым и открытым для государств, разделяющих его основные ценности.

В украинском правительстве считают вполне реалистичным открытие всех шести переговорных кластеров к июлю. После запуска первого из них ожидается участие президента Владимира Зеленского в заседании Европейского совета, которое состоится 18-19 июня.

«Все государства-члены ЕС согласились открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что на первой межправительственной конференции стороны начнут работу над кластером «Основы» — ключевым элементом переговорного процесса о вступлении.