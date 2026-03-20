19 марта 2026 года на Гавайях мирно скончался Чак Норрис, американский актер и мастер боевых искусств.

Семья актера подтвердила его смерть, отметив, что он умер дома в окружении близких.

Чак Норрис известен по фильмам «Путь дракона», боевикам 80-90-х, сериалу «Крутой Уокер», а также как автор книг и герой интернет-икона мемов о своей непобедимости.

Накануне звезду экстренно госпитализировали прямо с тренировки. Несмотря на почтенный возраст, Карлос Рэй (настоящее имя актера) до последнего дня оставался в строю: занимался единоборствами и даже шутил в соцсетях, что «смерть боится прийти за ним лично». К сожалению, на этот раз медицина оказалась бессильна.

От чемпиона по каратэ до иконы интернета: кто такой Чак Норрис

Чак Норрис (настоящее имя Карлос Рэй Норрис) родился 10 марта 1940 года в городе Райан, штат Оклахома. Он вырос в простой семье, детство было непростым из-за финансовых трудностей и проблем в семье. После развода родителей вместе с матерью и братьями переехал в Калифорнию, где и началась его взрослая жизнь.

Путь Чака Норриса начался со службы в ВВС США в Южной Корее, куда он поступил в 1958 году и где увлекся восточными единоборствами. Вернувшись домой, он открыл сеть школ каратэ и семь раз становился чемпионом мира в этом виде спорта.

Благодаря успехам в боевых искусствах Норрис начал тренировать знаменитостей, среди которых были актеры Голливуда, и именно это привело его в кино.

Мировая кинослава пришла к Чаку Норрису в 1972 году после легендарной схватки с Брюсом Ли в фильме «Путь дракона». Позже он закрепил статус главной звезды боевиков 80-90-х («Без вести пропавшие», «Октагон»). Его образ сильного, молчаливого героя стал узнаваемым во всем мире. Позже актер закрепил популярность в ставшем культовым сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

Помимо актерской карьеры, Чак Норрис преуспел как писатель и общественный деятель. Он является автором нескольких бестселлеров, посвященных боевым искусствам, философии и саморазвитию. Также актер активно занимался благотворительностью и поддерживал образовательные программы для молодежи.

В 2000-х он пережил вторую волну популярности благодаря «фактам о Чаке Норрисе» – ироничным мемам о его сверхспособностях, которые он сам всегда поддерживал с отличным чувством юмора.

