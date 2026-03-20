Ключевые моменты:

Умер Патриарх Филарет на 98-м году жизни.

Он возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Предстоятель ПЦУ Эпифаний объявил об углублении печали в Украине и призвал верующих молиться за упокой души патриарха.

После создания ПЦУ Филарет получил титул Почётного патриарха, его роль в церковной жизни была значительной, но неоднократно становилась предметом публичных дискуссий.

Украина в трауре

Святейший Патриарх Филарет, бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, ушел в вечность на 98-м году жизни. Об этом сообщил митрополит Эпифаний, предстоятель ВЦУ.

«Сегодня в моем сердце, как и в сердцах миллионов украинцев, царит глубокая грусть: завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета», — написал Эпифаний.

Он призвал всю паству Украины молиться о упокоении души новопреставленного Патриарха, который сегодня отошел к Господу. Эпифаний подчеркнул, что Церковь всегда будет помнить наставления Патриарха Филарета о единстве вокруг Киевского Престола. Он добавил, что необходимо выполнять уроки Патриарха Филарета о соборности, смирении перед волей Божией и полнотой Церкви, о преданном служении Богу, Христовой Церкви и украинскому народу.

Добавим, что Филарет возглавлял УПЦ Киевского патриархата как духовный и административный лидер, связанный с борьбой за независимость украинской церкви от Москвы. После Объединительного собора и создания ПЦУ, получившей томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея, Филарет стал Почётным патриархом. Его роль после этого иногда вызывала дискуссии, но в обществе ассоциируется с историей Киевского патриархата и становлением независимой ВТО.