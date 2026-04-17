16 апреля в Одессе скончался заслуженный врач-хирург из Арциза Владимир Теравский.

Владимир Теравский посвятил медицине более 60 лет и провел за свою карьеру свыше 15 тысяч операций.

В 2020 году врач официально стал рекордсменом Украины как самый возрастной практикующий хирург.

На заслуженный отдых легендарного врача проводили в сентябре 2024 года.

О смерти выдающегося коллеги и земляка сообщил глава Арциза Сергей Парпуланский.

По его словам, Владимир Теравский был для города не просто врачом, а настоящим символом эпохи и эталоном профессионализма.

«Он прожил долгую и достойную жизнь – 90 лет, исполненных труда, служения людям и верности избранному делу. На протяжении многих лет он оставался примером настоящего врача: внимательного, ответственного, отзывчивого к людям. Для коллег – наставник и авторитет, для пациентов – надежда и поддержка, для громады – гордость», – подчеркнул Сергей Парпуланский.

Напомним, в День смеха, 1 апреля, Одесса простилась с легендарным участником «Масок» Владимиром Комаровым

Более 15 тысяч операций и национальный рекорд: как сельский врач стал гордостью всей страны

Владимир Антонович родился в 1936 году в Хмельницкой области, но вся его профессиональная жизнь была неразрывно связана с Одесчиной. Окончив в 1960 году Одесский мединститут, он приехал работать в Арцизский район. С 1977 года возглавлял хирургическое отделение центральной больницы, а с 2002-го и до глубокой старости продолжал оперировать и обучать молодых специалистов.

За более чем 60 лет практики Владимир Теравский провел более 15 тысяч операций и продолжал заниматься этим почти до самой пенсии. В конце 2022 года в честь его 85-летия его имя было внесено в Книгу рекордов Украины.

Владимир Антонович признан самым пожилым практикующим хирургом нашей страны. Его проводили на заслуженный отдых в сентябре 2024 года.

Ранее на 89-м году жизни скончался выдающийся украинский режиссер, народный артист Украины Виллен Новак, оставивший значительный след в истории отечественного кино.