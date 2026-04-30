Ключевые моменты:

9-летний Семен чудом выжил после удара «шахеда» по дому в Одессе, но потерял маму и дом.

Полиция взяла мальчика под постоянное наблюдение после трагедии.

Правоохранители посещали ребенка в больнице, снабжали вещами и психологической поддержкой.

Полицейские разыскали отца и помогли воссоединить семью.

Семена уже выписали – он готовится вернуться к учебе.

Ювенальные полицейские передали технику онлайн-уроков.

Выжил после удара, но потерял маму

В конце марта 2026 г. произошла очередная атака врага на Одессу. Тогда российский «шахед» попал прямо в жилой дом мальчика Семена, чудом уцелевшего. К сожалению, трагедия забрала у него маму, погибшую под завалами. Кроме этого, дом мальчика был разрушен до основания.

Добавим, что одесские правоохранители взяли под особое наблюдение 9-летнего мальчика. Еще во время пребывания ребенка в полицейской больнице регулярно его посещали, предоставляли базовые вещи первой потребности и просто поддерживали в самый сложный период. Также правоохранители нашли его отца и приложили все усилия, чтобы мальчик как можно скорее вернулся к близким.

А недавно Семена выписали из медучреждения и готовятся к возвращению за школьную парту. К слову, Семен с нетерпением ждет встречи с учителями и друзьями.

Следует отметить, что ювенальные полицейские передали мальчику технику для онлайн-занятий.

Напомним, в ночь на 30 апреля Одесса снова подверглась масштабной вражеской атаке. Удары вызвали многочисленные пожары в жилых кварталах, разрушение гражданской инфраструктуры и рост числа пострадавших, среди которых тяжелые случаи. Число пострадавших возросло до 20 человек, двое — в тяжелом состоянии.