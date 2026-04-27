Ключевые моменты:

В Высочанском детском саду ветер сорвал 18 листов шифера.

Также пострадали склад коммунального предприятия и библиотека.

В остальных населенных пунктах громады разрушений не зафиксировано.

Последствия урагана в Буджацкой громаде

Как сообщает корреспондент «Одесской жизни», в Буджацкой громаде Болградского района после урагана 26 апреля серьезных разрушений удалось избежать. Основные повреждения пришлись на отдельные социальные и хозяйственные объекты.

Так, в Высочанском детском саду ураган сорвал 18 листов шифера. Уже к полудню 27 апреля технические работники учреждения полностью устранили последствия: кровлю детского сада оперативно восстановили.

Кроме того, на складе коммунального предприятия ветер повредил крышу — с нее сорвало шесть листов покрытия.

Еще один случай зафиксирован в Победовской библиотеке — там ветер сорвал пять листов шифера. В других населенных пунктах Буджацкой громады ситуация остается спокойной: жалоб от жителей не поступало.

При этом больше всего пострадали лесополосы — там зафиксировано значительное количество поваленных деревьев и обломанных веток.

Напомним, 26 апреля Одесса и область оказались во власти непогоды. Сильный северо-западный ветер с порывами до 20 м/с вызвал перебои в работе инфраструктуры и разрушения. В частности, в селе Маяки ураган сорвал крышу лицея, которую недавно отремонтировали.

По состоянию на утро 27 апреля в Одессе зафиксировано падение 85 деревьев и крупных ветвей. Также произошли обрывы линий электропередачи и наружного освещения.