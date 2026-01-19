Ключевые моменты:

Умер легендарный одесский бармен, лицо барной сцены с 1990-х.

Начало пути: случайно из официанта перешел в минибары на дискотеках.

Движущая сила одесских баров, без которого трудно представить их историю.

Был за барной стойкой более 30 лет

Одесса потеряла настоящую легенду барной культуры – Константина Ремперта, известный как Киса. Карьеру он начал в 1990-х случайно: по подработке официантом перейдя в минибар на дискотеках. Затем Киса бросил институт холодильных технологий и начал активно разивать барную кульутуру в Одессе.

Киса был первым, кто в Одессе разливал абсент, популяризировал Tequlia Boom. Также известный бармен побеждал на конкурсах как первый в Украине Bacardi-Martini Grand-Prix.

Константин Ремперт утверждал, что Одесса всегда была авангардом барного дела благодаря порту: первые ликеры, вермуты, шейкеры.

