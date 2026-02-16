Ключевые моменты:

Эндрю Торгашев стал олимпийским чемпионом в командном турнире

Сборная США выиграла золото в командных соревнованиях по фигурному катанию

В индивидуальном турнире Торгашев был 8-м после короткой программы и 12-м по итогам произвольной

Его мать, одесситка Илона Мельниченко, является чемпионкой мира среди юниоров

Материал подготовлен на основе официальных протоколов Олимпиады-2026, опубликованных на сайте Olympics.com, где зафиксированы состав команды США и итоги командного турнира.

Редакция «Одесской жизни» системно отслеживает участие спортсменов, связанных с Одессой и регионом, в международных стартах. Информация о результатах проверена по официальным источникам, а биографические данные спортсмена — по открытым спортивным профилям.

Золото Олимпиады выиграл фигурист с одесскими корнями Эндрю Торгашев

15 февраля в Милане завершились соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2026. Среди спортсменов, чья история связана с Одессой, — Эндрю Торгашев, сын известной фигуристки Илоны Мельниченко.

В командном турнире сборная США, в состав которой он входил, заняла первое место и завоевала золотую медаль. Торгашев был включен в официальный состав команды, поэтому стал олимпийским чемпионом вместе с партнерами по сборной.

По правилам Олимпийских игр медали в командных соревнованиях получают все заявленные участники команды независимо от их личных результатов в индивидуальных стартах.

В индивидуальных соревнованиях Торгашев показал следующие результаты:

в короткой программе — 8-е место;

в произвольной программе — 12-е место.

Илона Мельниченко начинала карьеру в Одессе, выступала в танцах на льду, была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей зимней Универсиады. После переезда в США она продолжила работу в фигурном катании и стала первой хореографкой программ своего сына.

Эндрю тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна — одного из самых авторитетных тренеров современности, работавшего с олимпийским чемпионом Нейтаном Ченом и двукратным чемпионом мира Ильей Малининым.

Для Илоны Мельниченко эта Олимпиада стала особенной: она сама никогда не выступала на Играх, но ее сын завоевал олимпийское золото в составе сборной США.

Сейчас Илона оставила деятельность, связанную со спортом, и занимается недвижимостью в Лас-Вегасе. Несмотря на смену профессии, в ее профиле в LinkedIn в разделе образования указана одна запись — Одесский институт физической культуры.

О родственниках в Одессе и помощи Украине

Как сообщает Русская служба Би-би-си, в Одессе у Эндрю Торгашева остаются близкие родственники — бабушка и дедушка, а также дядя и тетя. По словам фигуриста, они продолжают жить в городе, несмотря на обстрелы и перебои с электричеством и водоснабжением.

Торгашев признается, что мысли о родных помогают ему сохранять спокойствие перед стартами. Когда он переживает из-за соревнований, он вспоминает, в каких условиях живут его близкие, и понимает, что спортивные волнения несоизмеримы с тем, что приходится переживать им.

Кроме того, по данным Русской службы Би-би-си, в течение последних двух лет спортсмен участвует в благотворительных инициативах. Во время показательных выступлений и через аукционы, где продаются его коньки и сувениры, связанные с фигурным катанием, он собирает средства на помощь украинцам.

Справка: Эндрю Торгашев

Эндрю Торгашев — американский фигурист украинского происхождения, выступающий в одиночном катании за сборную США. Родился в спортивной семье: его мать — одесская фигуристка Илона Мельниченко. На юниорском уровне занимал призовые места на национальных и международных турнирах в США. Постепенно перешел во взрослый спорт и закрепился среди ведущих американских одиночников. В сезоне 2025/2026 стал серебряным призером чемпионата США, что обеспечило ему место в олимпийской сборной. Тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна.

Ранее мы писали, что одесского фигуриста назвали «настоящим предателем» и лишили президентской стипендии.

Также мы сообщали, что в Одессе отремонтировали школу фигурного катания «Крижинка», именно там начинала тренировки Илона Мельниченко.

Кроме того, вы можете узнать, кто из одесситов завоевывал медали на Олимпиадах.

Авторы: Светлана КОМИССАРЕНКО и Иван СВИЩ