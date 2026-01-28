Ключевые моменты:

Победа Светолиной: победила 3-ю ракетку Коко Гофф в 1/4 Australian Open-2026.

Победу посвятила Украине.

Вернулась в топ-10 WTA (впервые с октября 2021-го, до рождения дочери).

Спортивные титулы одесситки.

Гордость Одессы

Элина Свитолина одержала поразительную победу над третьей ракеткой мира Коко Гофф в четвертьфинале Australian Open-2026.

Следует отметить, что матч завершился со счетом 6:1, 6:2 за 59 минут, что позволило украинской теннисистке выйти в полуфинал турнира. К слову, эту победу она посвятила Украине.

В общем, в полуфинале Свитолина встретится с первой ракеткой мира, Ариной Соболенко. Сама игра состоится 29 января.

Добавим, что для одесситки это уже четвертый полуфинал на турнирах Большого шлема и первый после Уимблдона-2023. Кроме этого наша землячка стала второй украинкой, которая достигла этой стадии в Мельбурне. Кстати, два года назад здесь играла одесситка Даяна Ястремская.

Также Свитолина выполнила одну из главных целей на 2026 год – вернулась в топ-10 мирового рейтинга WTA. В последний раз она была в элитной десятке в октябре 2021-го, до рождения дочери.

Победная серия Элины в новом сезоне насчитывает 5 матчей, включая титул в Окленде, плюс 5 побед на Australian Open — всего 10 успехов без поражений.

Напомним, что Элина Свитолина родилась в Одессе и является самой титулованной теннисисткой в ​​истории Украины. В 2017-2019 годах она занимала третье место в рейтинге WTA. Также одесситка известна первой для Украины олимпийской медалью по теннису — бронзой на Играх-2020 в Токио. В составе женской сборной Украины дошла до полуфинала Кубка Билли Джин Кинг-2025. Имеет 18 титулов WTA в одиночном разряде, включая победу на WTA Finals-2018, а также три полуфинала «Шлемов» (2019, 2023).

