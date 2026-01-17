Ключевые моменты:

Во время ремонта в подъезде дома №75 на ул. Новосельского обнаружили художественные росписи, вероятно закрашенные в советское время.

Жители заявили о демонтаже фрески.

Мэрия направила инспекторов Управления охраны культурного наследия.

Департамент культуры приостановил работы по экспертизе фресок.

Ремонт или уничтожение наследия

Жители дома №75 на ул. Новосельскому в центре Одессы сообщили, что во время ремонта начали демонтировать фреску, которой около 100 лет. Дело в том, что при проведении ремонтных работ были обнаружены художественные росписи, вероятно, закрашенные еще в советское время. Местные надеялись, что фреску реставрируют, однако рабочие продолжали ее зашпаклевать.

Добавим, что сооружение – это памятник архитектуры, известный как дом Ближенского. Он был построен в 1912 году по проекту архитектора Викентия Прохаски, впоследствии обитавшего в нем. К слову, Прохаско является автором и соавтором проектов 30 жилых домов в центре Одессы.

По информации пресс-службы Одесского муниципалитета, со ссылкой на Интент, рабочие не демонтировали фрески, а обнаружили их во время ремонта. Ремонт в доме производили сотрудники управляющей компании «Ренессанс». На место прибыли инспекторы городского управления охраны объектов культурного наследия.

Следует отметить, что Департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга приостановил ремонтные работы в подъезде дома № 75 по ул. Новосельского. Специалисты проведут детальную оценку находки, определят ее историческую и художественную ценность и дадут рекомендации по дальнейшим работам.

